Aalsterse Veiligheidscel neemt vijf bijkomende maatregelen in de strijd tegen coronavirus: “Wie ze niet naleeft krijgt een GAS-boete” Frank Eeckhout

24 juli 2020

16u31 52 Aalst In de strijd tegen het opnieuw oprukkende coronavirus besliste de Nationale Veiligheidsraad deze week dat het dragen van een mondmasker verplicht wordt op een aantal specifieke locaties. De Aalsterse veiligheidscel voegt daar nog vijf maatregelen aan toe. “Voor deze maatregelen bestaat ongetwijfeld een groot draagvlak bij onze bevolking. Samen moeten en zullen we er alles aan doen om de tweede coronagolf in te dijken", maakt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zich sterk.

Er komt een mondmaskerverplichting voor iedereen die zich in Groot-Aalst begeeft op openbare plaatsen binnen de bebouwde kom. “De verplichting gaat meteen in en geldt voor alle personen vanaf 12 jaar en zal rigoureus worden opgevolgd. Op grootschalige evenementen vanaf 200 mensen komt er eveneens een algemene verplichting tot het dragen van een mondmasker. Ter hoogte van de huisartsenwachtpost aan de Leopoldlaan brengen we een mobiel screeningslab in stelling. We beschikken al over zo’n screeningslab, en in overleg met onze huisartsen zal dit lab nu ook meteen op volle capaciteit worden ingezet. Dit weekend kunnen mensen met symptomen nog terecht in de huisartsenwachtpost, vanaf maandag zal het mobiel screeningslab ook daar ten dienste zijn van de Aalstenaars. Het lab zal toegankelijk zijn van 17 tot 20 uur, wat werkende Aalstenaars toelaat om hier na de werkuren gebruik van te maken", zegt burgemeester Christoph D’Haese.

Waterpijp

Daarnaast komt er medische wettiging om persoonsgegevens bij te houden van bewoners uit risicobuurten. “Bedoeling is om kort op de bal te kunnen spelen en risicovolle locaties in kaart te brengen. Enkel zo kunnen we besmettingshaarden lokaliseren en het tij trachten te keren. Uiteraard gebeurt dit alles met groot respect voor de privacy.”

“Van onze horecazaken werden al grote inspanningen verwacht. Wij hebben veel respect voor de moeilijke omstandigheden waarin horecamensen dezer dagen werken. In het belang van de horecazaken én de volksgezondheid wordt de registratieverplichting van aanwezigen de komende dagen verder uitgewerkt. Als vijfde maatregel verbieden we het gebruik van de waterpijp in zogenaamde shishabars. Overigens zal ook de eerder genomen maatregel van het verscherpt sluitingsuur van nachtwinkels strikt worden opgevolgd en desnoods afgedwongen door de Aalsterse politiediensten", waarschuwt de burgemeester.

GAS-boete

De aangekondigde maatregelen zijn uiteraard afdwingbaar. “Wie ze niet naleeft krijgt een GAS-boete. De Aalsterse veiligheidscel was eensluidend in haar analyse: we moeten een versnelling hoger schakelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan of de tweede golf wordt onherroepelijk een feit. Verder afwachten is geen optie meer en we rekenen op ieders gezond verstand en burgerzin", besluit D’Haese.