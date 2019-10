Aalsterse sp.a’er verdedigt Turkse aanval op Koerden: “Het is geen invasie, Turkse leger ruimt terroristen op” Rutger Lievens

16 oktober 2019

15u21 18 Aalst Aalsters sp.a-gemeenteraadslid Deniz Özkan neemt het op voor de Turkse president Erdogan en verdedigt de oorlog in Noord-Syrië. “Dit is geen invasie. Het Turkse leger ruimt alleen maar terroristen op”, zegt Özkan, die zelf Turkse roots heeft. Sp.a Aalst wenst niet te reageren op de uitspraken van het gemeenteraadslid.

Deniz Özkan (sp.a) verdedigde de voorbije dagen vurig de beslissingen van Turkse president Erdogan. “Luister goed mensen, het is geen invasie, het is opruimen van terroristen uit dat gebied”, schreef Özkan op Facebook. “Weten jullie wat een invasie is? Israël in Palestijns gebied, dat is een invasie. Turkije zal niemands land inpalmen, zoals Israël met Palestina heeft gedaan”, aldus Deniz Özkan (sp.a).

Het is koren op de molen van Vlaams Belang in Aalst. Vlaams Belanger Steve Herman reageerde als volgt: “Zou de hele Aalsterse sp.a-fractie achter de daden met vele burgerslachtoffers van dictator Erdogan staan, zoals hun Turks raadslid Deniz Özkan? Van socialisten had ik een meer ‘vredelievende’ kijk op de zaken verwacht. Een schande voor Aalst”, aldus gemeenteraadslid Steve Herman.

Ondertussen heeft Deniz Özkan zijn standpunt verduidelijkt: “Mijn tekst is blijkbaar zeer populair in de rechtse kringen”, zegt hij. “Ik ben blij dat jullie de Koerden willen beschermen ook al weten jullie niet dat ze ook moslims zijn”, repliceert Özkan (sp.a) aan Steve Herman. “Wat ik wil uitleggen, willen de meeste mensen niet begrijpen. Het gaat niet over Koerden tegen Turken, maar over Turken tegen internationaal erkende terroristische groeperingen. De YPG, PYD en PKK. Geloof me, in die terroristische organisaties zitten bijna geen Koerden. Ik heb vele Koerdische vrienden”, zegt Özkan (sp.a).

Sam Van de Putte van sp.a in Aalst wenste niet te reageren op de uitspraken van zijn partijlid.

