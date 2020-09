Aalsterse scholen krijgen 359 laptops voor kansarme leerlingen Rutger Lievens

04 september 2020

13u34 0 Aalst Via het programma van Digital for Youth zijn meer dan 11.500 laptops verdeeld onder secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel. 359 laptops werden toegekend aan Aalsterse scholen, die de laptops op hun beurt aan kansarme leerlingen ter beschikking stelden. Dat blijkt uit het antwoord van de minister van Onderwijs op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht. Het gaat om zeven verschillende secundaire scholen in Aalst.

Afgelopen voorjaar heeft de Vlaamse overheid samen met onder andere Digital For Youth meer dan tienduizend laptops ingezameld. Deze waren bestemd voor kansarme leerlingen uit het secundair onderwijs, in het kader van het afstandsonderwijs. De scholen moesten hiervoor zelf een aanvraag indienen. Zeven secundaire scholen in Aalst ontvingen samen 359 laptops.

Donaties

Ongeveer de helft van alle donaties komt van bedrijven. Vijf procent van de laptops is nieuw, gekocht en gedoneerd door Ethias. Tien procent is afkomstig van overheden en vierentwintig procent van overheidsgerelateerde diensten, zoals de lokale VDAB-afdelingen. Een klein deel is afkomstig van andere organisaties of hoger onderwijsinstellingen.

“Als we het afstandsonderwijs in de toekomst willen uitbreiden, is het noodzakelijk dat elke leerling een laptop en internet heeft”, zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “De vraag naar laptops is nog altijd groter dan het aanbod. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen, ook de meest kwetsbaren, mee kunnen in dit digitale verhaal.”