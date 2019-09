Aalsterse reeën laten zich filmen: “Na maanden toch gelukt” Rutger Lievens

18 september 2019

13u35 0 Aalst Het zijn schuwe dieren, reeën. Als je door het Aalsterse Kluizenbos wandelt, zie je soms, maar nooit langer dan een flits. Toch zitten er vrij veel reeën in de regio. Cameraman Guy Van Vaerenbergh slaagde erin om ze met een wildlifecamera op beeld te krijgen.

“Deze opnames werden gemaakt met wildlifecamera die verdekt opgesteld stond langs de oever van de Molenbeek in Mijlbeek. Ik was al maanden bezig om te proberen reeën te filmen maar steeds zonder succes”, zegt Guy Van Vaerenbergh van Oilsjterse Filmkes. “Recent had ik loopsporen en verse keutels gevonden. Daardoor kon ik de camera op de juiste plek hangen.”