Aalsterse politie zoekt nieuwe inspecteurs Koen Baten

04 december 2019

18u09 6 Aalst De politie in Aalst is op zoek naar nieuwe inspecteurs voor in hun zone. Daarom is het mogelijk om vanaf 6 januari via een Fast Track je politieopleiding af te ronden. Als je het ziet zitten om op korte tijd bij de politie te gaan, dan is dit misschien iets voor jou.

De Fast Track doorloopt op twee weken tijd alle selectieproeven die moeten worden afgelegd, terwijl dit normaal enkele maanden duurt. De politie is op zoek naar kandidaten die zich in de periode vanaf 6 januari tot 17 januari kunnen vrijmaken. De opleiding gaat door op de politieschool PAULO in Gent vanaf 2 maart 2020.

Wie wil deelnemen aan de fast track kan zich nog inschrijven tot 15 december 2019. Via de website van de politie kan je meer informatie vinden over de opleiding. Mailen naar rekrutering@police.belgium.eu. Wie zich wil inschrijven kan dat via de website van de politie op jobpol.be.