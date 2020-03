Aalsterse politie krijgt melding over ruzie in auto, vrouw spuwt naar politie en zegt dat ze corona heeft Koen Baten

28 maart 2020

12u09 0 Aalst De politie heeft gisterenavond een 32-jarige man uit Asse en een 28-jarige vrouw met Roemeense nationaliteit uit Etterbeek gearresteerd nadat ze ruzie aan het maken waren in Aalst. De vrouw spuwde overigens naar de politie en liet meermaals weten dat ze corona had. Allebei zijn ze gedagvaard in snelrecht.

De feiten speelden zich gisterenavond rond 22.30 uur af in de Beukenlaan in Aalst. De politie kreeg een melding over een ruzie tussen twee personen in de auto. De man zou ook enkel in ondergoed op straat gelopen hebben.

Ter plaatse treft de politie beide personen aan en willen ze overgaan tot controle. Het duo reageert meteen agressief en is weerspannig. De vrouw roept meermaals dat ze het coronavirus heeft en eist dat de politie afstand houdt. De man weigert de nodige documenten te overhandigen en wil niet meewerken. Wanneer de politie vraag om uit te stappen geeft de man verschillende trappen richting de verbalisant vanuit de wagen. Hij klampt zich vast aan de wagen en blijft verder schoppen. Uiteindelijk kunnen ze de man overmeesteren en in de boeien slaan.

De vrouw blijft intussen roepen dat ze besmet is en probeert te spuwen naar de agenten. Ook de vrouw kan uiteindelijk geboeid worden. Tijdens de overbrenging worden er nog verschillende bedreigingen geuit en blijft het koppel bijzonder agressief, zelf in het commissariaat. De man is geen onbekende bij politie en justitie en staat gekend voor geweld.

Het duo werd gedagvaard in snelrecht door het parket wegens feiten van opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid, het niet naleven van de maatregelen ter bestrijding van het virus en bedreigingen. De vrouw zal bijkomend vervolgd worden voor bedreigingen met een aanslag met gevaarlijke chemische stoffen. Op 20 oktober 2020 zullen ze zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.