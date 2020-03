Aalsterse operazangeres zingt ‘Always look on the bright side of life’ vanuit haar raam Rutger Lievens

18 maart 2020

21u06 0 Aalst Ook in Aalst doen mensen hun raam open en beginnen ze te zingen tijdens deze coronavirus-crisis. Operazangeres Sieglinde Heymans bracht ‘Always look on the bright side of life’.

Dat lied kennen we uit de film ‘Monty Python’s Life of Brian’. Op het einde van die film wordt het hoofdpersonage gekruisigd en zingt hij van aan zijn kruis het opbeurende liedje ‘Always look on the bright side of life’.

Het liedje werd gekozen na een poll in de Facebookgroep ‘België zingt ... uit het raam ! - La Belgique chante ... de sa fenêtre!’. “Het is de bedoeling om elke dag drie liedjes te zingen vanuit mijn raam. Eerst een applaus om 20 uur en daarna drie liedjes”, zegt Sieglinde.