Aalsterse hacking start-up Intigriti haalt meer dan 4 miljoen euro op Rutger Lievens

25 juni 2020

09u45 0 Aalst De Belgische start-up Intigriti, een platform voor ethische hackers, heeft in een eerste investeringsronde 4,14 miljoen euro opgehaald. Met het geld wil het hacking platform haar leiderschapspositie binnen de Benelux versterken en verder uitbreiden naar de rest van Europa. Ethisch hacker Inti De Ceukelaire staat bij Intigriti in voor de groei van de hacker community: “Afgelopen jaar heeft ons netwerk met succes meer dan 10.000 kwetsbaarheden gedetecteerd en verholpen.”

De kapitaalinjectie werd geleid door het Europese fonds ETF Partners, dat zich focust op duurzame technologie. Het fonds krijgt daarmee een minderheidsbelang in handen en zal met ETF partner Remy de Tonnac (CEO Gemalto / INSIDE Secure) het board versterken.

15.000 ethische hackers

Via Intigriti kunnen bedrijven hun systemen doorlopend laten testen door meer dan 15.000 ethische hackers uit 130 verschillende landen. Dat is nodig, volgens CEO Stijn Jans. “Vroeger werd de beveiliging van vele bedrijven hoogstens één keer per jaar doorgelicht. Vandaag is dat ondenkbaar, omdat er dagelijks honderden nieuwe soorten kwetsbaarheden ontdekt worden. De strijd tegen cybercriminaliteit is er een die we samen moeten voeren, niet ieder voor zich”, zegt Jans.

Door een beroep te doen op een netwerk van ethische hackers, willen instellingen en bedrijven zoals de Europese Unie, Kinepolis, Randstad, Brussels Airlines en bpost een vangnet voorzien voor veiligheidslekken, en dat lijkt te werken.

“Afgelopen jaar heeft ons netwerk met succes meer dan 10.000 kwetsbaarheden gedetecteerd en verholpen. Dat is een forse groei tegenover het jaar daarvoor, en een record dat we in 2020 alvast gebroken hebben”, zegt ethisch hacker Inti De Ceukelaire, die instaat voor de groei van de hacker community. Inti is in Aalst bekend omdat hij in het verleden al het Twitter-account van Trump en de website van de paus hackte, en ook al het wereldkampioenschap hacken won.

“Door de huidige tijdsgeest zoeken steeds meer cybersecurity-professionals naar manieren om online carrière te maken. Ons platform maakt het mogelijk om bij te dragen aan de cyberveiligheid van internationale bedrijven, én om beloningen tot 50.000 euro in de wacht te slepen, zonder dat je daarvoor je huis moet uitkomen. Dit is een nieuwe, duurzamere manier van werken, die consultancy voorgoed zal veranderen.”

Opgericht in 2016

De keuze voor het duurzaamheidsfonds ETF Partners is niet toevallig, verklaart De Ceukelaire. “We hebben bewust voor een partner gekozen die onze waarden en visie deelt. Als globaal netwerk van ethische hackers komen de ethische en morele aspecten altijd op de eerste plaats. ETF partners zal ons niet alleen ondersteunen om deze waarden uit te dragen, maar ook extra middelen beschikbaar maken om impact te maken op de veiligheid van duurzame projecten”.

Ethische hackers zoeken in opdracht van bedrijven naar beveiligingsrisico’s in hun systemen. Op die manier kunnen veiligheidslekken vroegtijdig gevonden en gedicht worden, om te voorkomen dat ze door criminele hackers misbruikt worden.

Heel wat bedrijven kiezen om ook beloningen of ‘bug bounties’ uit te reiken. Daarbij worden de hackers niet betaald voor hun tijd, maar wel voor de fouten die ze blootleggen. Bij sommige bedrijven loopt die beloning op tot 50.000 euro, afhankelijk van de impact van de kwetsbaarheid. Platformen zoals Intigriti verbinden bedrijven met geschikte ethische hackers, en bieden een wettelijk kader om de ontdekte fouten te verwerken en beloningen uit te reiken.

Intigriti werd opgericht in 2016 door CEO Stijn Jans. Het bedrijf ontwikkelt een platform dat Europese bedrijven in contact brengt met een netwerk van ruim 15.000 ethische hackers. Via een ‘bug bounty’-model worden de websites, applicaties en infrastructuur van de meer dan 75 aangesloten organisaties doorlopend getest op veiligheidsfouten. Het bedrijf reikt beloningen tot 50.000 euro uit voor hackers die geldige kwetsbaarheden op een ethische manier melden, zodat de geïmpacteerde bedrijven ze kunnen verhelpen. Intigriti werkt met meer dan 75 organisaties in diverse sectoren, gaande van kleine start-ups tot financiële instellingen. Voor meer informatie kan je terecht op www.intigriti.com.