Aalsterse gymnasten halen brons en goud op BK: “Op naar het WK in Tokio” Rutger Lievens

21 mei 2019

13u12 5 Aalst Aalsterse gymnasten hebben medailles behaald tijdens het Belgisch kampioenschap tumbling in Dendermonde. Sara Neyrinck en Sam Van Den Berghe van de Koninklijke Turnkring Aalst haalden in de categorie 13- en 14-jarigen respectievelijk brons en goud.

Pas na selectie op de provinciale voorrondes en het Vlaams kampioenschap, kan een gymnast aantreden op het Belgisch kampioenschap. “Alle A-gymnasten van het Aalsterse team behaalden hun selectie, wat bewijst hoe sterk de club staat in de tumblingsport”, zegt hoofdtrainster Natalie De Neef.

“De jongste gymnasten kwamen het eerst in actie in de categorie 11-jarigen. Amy De Lil behaalde een 19de plaats. Olivia Van Der Straeten sprong twee vlekkeloze reeksen en behaalde hiermee een mooie tiende plaats. Bij de 12-jarigen eindigde Amber Asselman knap op een zesde plaats”, zegt de trainster. “In de categorie juniores (15-16 jarigen) werd Marthe De Leenheer, als eerstejaars junior, mooi achtste. Helena Lison, ook eerstejaars, eindigde op een tiende plaats.”

Sarah en Sam naar Tokio

In de categorie 13-14 jarigen ligt het niveau zeer hoog. “In een sterk deelnemersveld was het knokken voor de medailles. KT Aalst heeft in deze categorie vier toppers die het hoofd koel hielden. Nayah Djuric pakte de tiende plaats in”, zegt De Neef. “Nore Schockaert behaalde ondanks een lichte kwetsuur toch een mooie zevende plaats. Sara Neyrinck, die een maand geleden de Vlaamse titel behaalde, bracht opnieuw twee knappe en consistente reeksen van een hoge moeilijkheid en haalde het brons binnen. Sam Van Den Berghe, die vorig jaar nog vijfde werd op het wereldkampioenschap in St-Petersburg, trok aan het langste eind met twee mooi uitgevoerde reeksen en pakte het goud. Ook vorig jaar werd zij Belgisch kampioene, toen nog in een jongere leeftijdscategorie.”

Zowel Sam als Sara bevestigden voor de federatie hun selectie voor het jeugdWK later dit jaar in Tokio en bewijzen zo nogmaals dat ze op internationaal niveau presteren.

Seizoen vol hoogtepunten

“Vorige week zorgden de gymnasten nog voor een enorm spektakel voor eigen publiek tijdens de turnshow van KT Aalst in sportcomplex Schotte. Nu gaven de gymnasten nog een laatste keer het beste van zichzelf. We hebben er een lang en mooi seizoen opzitten met tal van hoogtepunten en vele medailles. Nu gaan we opnieuw hard werken aan nieuwe delen en reeksen. In het najaar willen we opnieuw pieken tijdens enkele internationale tornooien: in september op de Loulé Cup in Portugal. In december zullen Sara en Sam de Belgische kleuren verdedigen in Tokio op het jeugdWK, waar alle toppers vanuit de hele wereld verzamelen”, zegt hoofdtrainster Natalie De Neef fier.