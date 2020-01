Aalsterse gemeenteraad houdt minuut stilte voor slachtoffers Holocaust Rutger Lievens

28 januari 2020

19u48 9 Aalst De gemeenteraad van Aalst heeft vanavond een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de Holocaust. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) nam het initiatief tot de minuut stilte.

De burgemeester nam voor de start van de gemeenteraad het woord. “Deze week werd in Polen de bevrijding van Auschwitz-Birkenau herdacht, het vernietigingskamp waar 75 jaar geleden meer dan een miljoen mensen, het merendeel Joden, werden vermoord. Uiteraard laten de gruwelverhalen van toen, die we deze week ook in de media konden lezen, geen zinnig mens onberoerd”, zei D’Haese.

“Niettemin zat Aalst de jongste weken en maanden in het oog van de storm. Door de ogen van sommigen werden Aalsterse carnavalisten plots gepercipieerd als antisemieten, of als mensen die het hart niet op de juiste plaats zouden hebben”, aldus de burgemeester. “Wie ons kent, weet wel beter. Uiteraard hebben we veel begrip voor historische gevoeligheden, maar ik meen te mogen stellen dat Aalst carnaval in de verste verte niets te maken heeft met antisemitisme.”

“Laat carnaval carnaval zijn, binnen de specifieke temporele context waarin heel veel mogelijk moet zijn. Maar Aalstenaars zijn geen antisemieten en zullen dat ook nooit worden. Net als in de rest van Vlaanderen voelen wij ook medeleven met diegenen die 75 jaar de verschrikkingen van de nazi’s moesten ondergaan. Om die reden, waarde collega’s, wil ik in deze speciale herdenkingsweek hiernavolgend graag overgaan tot het in acht nemen van 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van toen”, zei D’Haese.

Michael Freilich (N-VA) waardeert dat positieve gebaar van de Aalsterse gemeenteraad.