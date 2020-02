Aalsterse ‘forain’ Vincent Delforge: “Mijn Joodse overgrootvader stierf in de oorlog. Ik vond in Aalst een tolerant en zelfrelativerend warm nest” Rutger Lievens

21 februari 2020

18u32 0 Aalst Iedereen kent Vincent Delforge van zijn beroemde oliebollenkraam, carnavalist, N-VA-gemeenteraadslid in Aalst en Bekende Aalstenaar, maar wat de meeste mensen niet weten is dat Vincent ook Joodse voorouders heeft. Hij is dus goed geplaatst om een mening te geven over de hele kwestie die Aalst al een heel jaar in de ban houdt. “Aalst is een gezegend plekje op aarde, zonder haat”, zegt hij.

In Aalst zouden we bijna vergeten dat Vincent Delforge eigenlijk tot een etnische minderheid behoort. “Als forain ben ik afstammeling van de etnische minderheid van reizigers, voyageurs. Manoesjen, Sinti’s en Roma-zigeuners, dat zijn mijn voorouders. Mijn voorouders kwamen vele eeuwen geleden uit het Indische Rajasthan”, zegt Vincent Delforge. “Ook deze gemeenschap was slachtoffer van het naziregime. De Duitsers wilden hen uitroeien.”

Overgrootvader vermoord door nazi’s

“Ook het Joodse volk was een reizend volk en de paden van zigeuners en Joden kruisten elkaar wel eens. Daarom is het niet zo vreemd dat mijn overgrootvader Herman Kappel een Jood was. Hij is gedeporteerd tijdens de oorlog, zijn familie werd alles afgepakt en geruïneerd, mijn overgrootvader keerde nooit terug”, zegt Vincent.

Het nomadenbestaan zit in het DNA van Vincent Delforge, maar desondanks koos hij ervoor om zich te settelen. Waar? Aalst. “Ik was een forain. Overal zijn wij, drie weken daar en drie weken hier, maar nergens echt thuis. Mijn biotoop was mijn eigen gemeenschap, maar daarbuiten zijn argwanende blikken me niet onbekend. Wij zijn blanke allochtonen hé”, zegt hij.

Thuis in Aalst

Vincent Delforge vond een thuis: Aalst, waar ze je aanvaarden op voorwaarde dat je met jezelf kunt lachen. “Nergens vind je zo een sociaal weefsel als in Aalst. In andere steden staan ze gewoon te wachten voor uw kraam, hier praten de mensen met mekaar en kennen ze elkaar ook bij naam. Het is een dorp, maar ook een tolerant en zelfrelativerend nest. Ik ben aanvaard als een van de Aalstenaars, zonder vooroordelen, zonder stereotypes, zonder racisme of haat”, zegt Vincent.