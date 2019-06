Aalsterse en Nederlandse fans gewoon naast elkaar op jubileummatch: “Plezier maken is vandaag het belangrijkste” Jules Lateste

23 juni 2019

12u00 0 Aalst Een jubileumduel tussen AZ Alkmaar en Eendracht Aalst in het Pierre Cornelisstadion? Te onveilig, volgens burgemeester D’Haese (N-VA). Dus moesten zo’n honderd Eendracht-fans met de bus naar Dirkshorn, op vier uur rijden. Daar stonden Belgische en Nederlandse fans gewoon door elkaar en ze hadden het er helemaal naar hun zin. Uw reporter ging mee en zag dat het goed was.

12.16 uur: “We gaan Europa in”



Terwijl de spelersbus al aan de tocht richting Noord-Holland is begonnen, troepen de eerste fans samen aan de cafés nabij het stadion. De sfeer is gemoedelijk: ‘We gaan Europa in’, grapt een van de aanwezige fans. De verwachtingen staan dan ook niet hooggespannen. AZ is een Nederlandse topclub, terwijl Aalst de laatste jaren steeds verder is afgezakt.

Het is een ongeschreven wet dat je tijdens een pronostiek ‘Den Iendracht’ nooit op verliezen zet, maar vandaag zijn de supporters realistisch. 4-1, 7-2, 5-1: niemand ziet Eendracht Aalst straks de galamatch winnen. “De uitslag doet er dan ook niet veel toe vandaag”, zegt Gauthier Bourgeois (26). “Voor mij is vooral de lange busrit leuk. Samen met vrienden op de baan zijn en plezier maken, dat is nu het voornaamste vind ik.”

12.52 uur: Moses Chunga is mee



De supportersbus verschijnt aan het Pierre Cornelisstadion. Een zestigtal fans staan klaar om straks de reis naar Alkmaar met de bus maken. Even later duikt ook de Zimbabwaanse clublegende Moses Chunga op. Ook hij zal zich aan de verre verplaatsing wagen, maar dan wel met de auto. Omdat hij de fans niet wil teleurstellen komt hij op de bus iedereen persoonlijk een hand geven. De bus vertrekt en de toon wordt meteen gezet, want clubmascotte Zwawi geeft hevig gebarend aan dat ‘den eersten’ op zijn kosten is. De fans krijgen meteen meer goesting.

14.16 uur: “Geen minuut getwijfeld om mee te gaan”



Aan de Antwerpse ring is het – naar goede gewoonte – even aanschuiven. Het haalt bij veel Eendracht-sympathisanten de gedachte naar boven waarom ze hier eigenlijk op een bus moeten zitten voor een jubileummatch van hun eigen club. “Ik vind het ergerlijk dat we van de burgemeester niet thuis mogen spelen. AZ ging nooit veel fans hebben meegebracht, dus voor mij is dit geen risicomatch”, zegt Michel Markey daarover. “Toch heb ik geen minuut getwijfeld om deze wedstrijd bij te wonen. Uit principe, omdat het ons honderdjarig bestaan is”, klinkt het.

Ook Geert Wauters en Eddy Van de Perre denken er zo over: “Sinds 1976 kom ik al naar Aalst kijken en vanaf dan heb ik geen enkele match gemist, dus ook deze sla ik niet over”, zegt Geert. “Het maakt niet uit of we nu naar Alkmaar, Denderleeuw of Eupen moeten. Hoe ver het ook is, wij zijn op post”, pikt Eddy van de Perre in.

17.33 uur: Na 3,5 uur in Dirkshorn



De bus arriveert na 3,5 uur rijden in Dirkshorn, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Het is even zoeken naar het terrein, maar zo’n tien minuten voor aanvang verzamelen de Aalst-supporters langs het voetbalveld. Opvallend: de Eendracht- en AZ-fans staan hier gewoon allemaal door elkaar. Een opmerkelijk zicht, voor een wedstrijd die in Aalst zelf niet mocht doorgaan.

18.00 uur: “Blij met ons doelpuntje”



De wedstrijd wordt afgetrapt en langs het veld vind ik de jongste meegereisde supporter. Jesse (10) zorgt bovendien voor een primeur. Hij is de eerste – en mogelijk ook enige – Eendrachter die denkt dat zijn club zal winnen vandaag. “2-1”, zegt hij. En wat eerst nog als kinderlijke naïviteit kan worden afgedaan, lijkt misschien toch realiteit te worden, want Aalst komt op voorsprong. Van een verrassing gesproken. “Ik ben blij met ons doelpuntje”, zegt Gijs Van Droogenbroeck. “Dat maakt het toch al een mooie galamatch. Hopelijk kunnen we standhouden.”

19.52 uur: 1-3 of 3-1?



De hoop van supporter Gijs blijkt onterecht, want de Nederlandse topclub maakt gelijk. Na de rust klaart AZ de klus helemaal en winnen ze de match zelfs met 1-3. Of is het 3-1, we spelen onze jubileummatch tenslotte in Nederland. Het doet er allemaal niet toe, want de Aalst-fans hebben het hier enorm naar hun zin gehad. De supporters zetten ‘Iendracht Veroit’ in en ook de Nederlanders proberen onverstaanbare gezangen mee te brullen. De aanwezigen van beide clubs maken er een feestje van en klinken samen op een mooi voetbalseizoen. Voor de Aalstenaars is het alleszins duidelijk: “Deze match had zonder problemen bij ons gespeeld kunnen worden.”

21.03 uur: Boenk op



De bus zet opnieuw koers richting Aalst. Geert had hij zich voor de match nog aan een pronostiekje gewaagd. Een hoopvolle 3-1, voorspelde hij. “En kijk, ik zat er ‘boenk op’.” Het is waarschijnlijk de enige keer dit seizoen dat een supporter zal opscheppen met een verliespronostiek. Maar ach, wat maakt het uit. De barman op de bus gaat nog even rond en iedereen bestelt nog een pintje. Enkele fans sluiten de ogen al even, voor hen heeft het allemaal al lang genoeg geduurd.

00.40 uur: Uitstap van 12 uur



Zo’n vier uur en evenveel schuine moppen en matchanalyses later, zijn de supporters terug thuis. Met kleine maar voldane oogjes kunnen ze na een uitstap van twaalf uur in hun bed kruipen. Volgend jaar opnieuw? “Absoluut”, klinkt het unaniem.