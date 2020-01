Aalsterse carnavalsgroep na diefstal: “Zullen er alles aan doen om op tijd klaar te zijn” Koen Baten

07 januari 2020

14u17 5 Aalst OLG Loesj, één van de twee carnavalsverenigingen die afgelopen weekend slachtoffer werden van de inbraak, zullen alles op alles zetten om klaar te geraken tegen carnaval Aalst. “Het is jammer dat door de inbraak ons als jonge gasten een steek gegeven wordt, maar we willen ons niet laten kennen”, klinkt het.

De inbraak in de Termurenlaan in Erembodegem gebeurde afgelopen weekend. De daders konden door het slot open te breken en een ladder te gebruiken de loods betreden. Ze vernielden ook de camera en plaatsten er een isomoblok over. De schade loopt op tot in de tienduizenden euro’s.

OLG Loesj, een losse groep, was ook het slachtoffer. Zij kunnen wel rekenen op steun. “Onder kennissen gaan wij gerief terug zoeken zodat we dit weekend opnieuw aan de slag kunnen”, klinkt het. “Natuurlijk is dit niet hetzelfde en ben je wel geraakt door wat er gebeurde.” De groep hoopt ook alles snel te kunnen regelen met de verzekering. “We hopen binnen drie maanden terug geld te kunnen krijgen, dan is carnaval natuurlijk wel voorbij helaas.”

De groep is al twee maanden bezig om hun wagen in elkaar te steken. “We willen echt een meerwaarde vormen voor de stoet. Velen onderschatten het werk als losse groep, maar ook wij betekenen wel degelijk iets”, aldus de groep. “Het is jammer dat we nu achteruitgeslagen worden door deze inbraak, maar onze ambitie is groot. We willen echt wel groeien dit jaar en iedereen kennis laten maken met onze groep en we zullen er alles aan doen om op tijd klaar te geraken.”