Aalsterse carnavalisten maken liedje over Anuna De Wever Rutger Lievens

03 februari 2020

12u58 57 Aalst De Aalsterse carnavalsgroep Stièndoeid heeft een carnavalsliedje gemaakt over Anuna De Wever. De groep bouwt ook een carnavalswagen over de klimaatactiviste.

Het filmpje werd afgelopen weekend gelanceerd en wordt in Aalst al vlot gedeeld op sociale media. Stièndoeid gaat op 23 februari met het thema ‘Anuna Matata’ in de stoet, met dus veel verwijzingen naar de tekenfilm De Leeuwenkoning én naar klimaatactiviste Anuna De Wever op de praalwagen.

De carnavalsgroep liet zich inspireren door het Pukkelpop-incident, waarbij Anuna De Wever werd uitgejouwd bij de ‘clap for the climate’. Volgens de klimaatactiviste vernielden personen met leeuwenvlaggen hun tenten.

Stièndoeid omschrijft het als volgt: “Je kan de Vlaamse Leeuwenkoning al horen, met vlaggen en liederen komt hij je storen, maar er is een kind dat hij niet kan verdragen, want ze is altijd over het klimaat aan het zagen… Net als Greta wil ze alles CO2-neutraal, maar in Kiewit stond ze mooi voor paal”, luidt de uitleg van het carnavalsthema. Het carnavalsliedje vind je hieronder: