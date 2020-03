Aalsterse cafés blij met kwijtschelding huur door brouwerij Haacht: “Oef, de zwaarste kosten vallen weg” Rutger Lievens

20 maart 2020

16u52 0 Aalst Brouwerij Haacht heeft beslist de huur kwijt te schelden aan haar huurders in de periode van 13 maart tot en met 5 april, en daar zijn Aalsterse cafés heel erg blij mee. “Als uitbater stellen we dit ongelofelijk op prijs dat de zwaarste kost hierbij komt weg te vallen”, zegt Veronik Bombeek van De Graaf van Egmont op de Grote Markt in Aalst.

“Zonet hebben we beslist dat onze huurders voor de periode van 13 maart tot en met 5 april geen huur moeten betalen. Op die manier geven we onze horeca wat extra zuurstof om deze zware tijd te overbruggen. Laten we samen de moed erin houden! #hartvoorhoreca #samensterk #samentegencorona #brouwerijhaacht #fieropmijnbier”, zo communiceerde brouwerij Haacht donderdag.

“In shock”

Heel erg goed nieuws voor de Aalsterse cafés. Onder meer de Graaf Van Egmont is huurder van brouwerij Haacht. “Het nieuws dat de horeca dicht moest sloeg in als een bom. Als gedreven horeca-uitbater waren we de eerste momenten in shock. Het idee dat je van de ene dag op de andere u deur niet meer kan open doen greep ons letterlijk bij de keel”, zeggen Veronik en Jurgen, uitbaters van de Graaf Van Egmont in Aalst.

“In eerste instantie maakten we ons vooral zorgen omdat we mensen zijn die bezig moeten zijn. Stilzitten hoort niet bij ons. Snel volgde natuurlijk de realiteit: er kwamen heel veel kosten op ons af. We hebben een horecapand op de Grote Markt van Aalst met een historisch karakter dat we huren van Brouwerij Haacht. Daar hangt een fameuze huurprijs aan vast”, zeggen de uitbaters. “We hebben vast personeel in dienst. We zijn man en vrouw die samen het restaurant uitbaten wat dus direct wou zeggen dat we beiden zonder werk vielen. Hoe moest het nu verder?”

Zwaarste kost

“De eerste uren verliepen vol onzekerheid en angst”, zegt Veronik. “Al snel hoorden we op de radio de maatregelen om de getroffen handelaars bij te staan. Dat bracht al wat troost, maar daarmee betaal je zelfs de huurprijs nog niet”, zegt ze. “Als er geen inkomsten zijn, kan het snel gaan. Wij huren van Brouwerij Haacht maar doordat zij ook hard getroffen zijn met de sluiting van al hun uitbatingen wou ik hen over de huurprijs niets vragen. Integendeel, zij telefoneerden ons op om de huurprijs te laten vallen. Als uitbater stellen we dit ongelofelijk op prijs dat de zwaarste kost hierbij komt weg te vallen. Zo een geste die Brouwerij Haacht zelf naar voor brengt kunnen we alleen maar waarderen. Hopelijk is Brouwerij Haacht een voorbeeld voor velen en zet het andere bedrijven aan om ook hun klanten tegemoet te komen.”