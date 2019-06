Aalsterse café-uitbaters krijgen postkaart in de bus: “Spreek Nederlands of ga terug naar uw land” Rutger Lievens

18 juni 2019

12u02 0 Aalst De uitbaters van de Irish pub St-James Gate in Aalst kregen een postkaart in de brievenbus met daarop de boodschap: “Praat Nederlands, of ga terug naar Ierland’. De briefschrijver verwijst naar Vlaams Belang. De uitbaters, die eigenlijk van Litouwen afkomstig zijn, vinden het erg. “Wij werken en betalen belastingen in dit land”, zeggen ze.

Recent ontvingen mensen van Afrikaanse origine in Aalst een racistische haatbrief. De postkaart die bij Irish pub aan het station van Aalst in de brievenbus viel, is niet expliciet racistisch, maar getuigt toch van een zekere vreemdelingenhaat.

Vlaams Belang

In de Irish pub St-James Gate bedienen Ingrida Tankeliun en Edgar Tarlap hun klanten in het Engels. Een van die klanten stuurde nu een postkaart vanuit Oostende met de boodschap: ‘Ga terug naar Ierland’.

Op de postkaart staat te lezen: ‘Misschien verstaan jullie het niet wat ik hier schrijf. Maar het is nooit te laat om... Nederlands te leren. Of is dat misschien te min voor jullie! Ga dan maar eens te rade bij het... Vlaams Belang! Dan zal het rap zijn... ‘Return to Ireland!’

Ga terug

Ingrida Tankeliun en Edgar Tarlap zijn geen Ieren maar komen uit Litouwen. De brief is hard binnengekomen. “Het was een doordeweekse donderdag wanneer ik de brievenbus opendeed en het postkaartje vond. Ik heb het een klant laten vertalen voor mij”, zegt Ingrida. “Het is nooit te laat om Nederlands te leren, ga terug naar Ierland. Dat zijn geen fijne dingen om te lezen.”

Het koppel is verontwaardigd. “Wij werken keihard in onze horecazaak, betalen belastingen. Het is niet dat wij hier zijn om te profiteren van een uitkering. Ingrida en ik willen ondernemen”, zegt Edgar. Ze geven toe dat ze geen Nederlands kennen en Engels moeten praten met de klanten. “Ik heb een basiscursus gevolgd, acht maanden lang. Dus ik ken wel een basis, maar Nederlands is dus echt wel geen makkelijke taal hoor”, zegt de Litouwse Ingrida, die 3 jaar in Vlaanderen woont.

Geen tijd voor taallessen

Edgar is hier 4 jaar. “We zouden heel graag beter Nederlands praten, want we zien dat oudere klanten het moeilijk hebben met Engels, maar er is gewoon geen tijd om lessen te volgen. Wij moeten elke dag hard werken”, zegt Edgar.

De uitbaters van St-James Gate laten het hoofd niet hangen. “We zijn niet bang of kwaad, maar het is niet rechtvaardig. En we weten best wel dat niet alle mensen hier zo denken. In Litouwen heb je die ook. Onze klanten waren echt verontwaardigd. Een heeft dit gemeld bij Unia. We hebben besloten om niet naar de politie te gaan”, zeggen ze.