Aalsterse buurgemeenten dragen eveneens bij aan opvang coronapatiënten in Ibis Hotel Koen Moreau

06 april 2020

10u54 0 Aalst Het initiatief om het Het initiatief om het Ibis Hotel in Aalst in te richten voor de opvang van 78 coronapatiënten is geen louter Aalsters aangelegenheid.

“De stad Aalst maakt samen met de gemeenten Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Haaltert uit van een gezamenlijk eerstelijnszone en alle leden dragen - in functie van de inwonersaantallen - financieel bij aan de kosten van dit project”, valt in alle andere gemeente te horen. Voor Lede bedraagt die bijdrage 30.000 euro. Erpe-Mere heeft het over ongeveer 50.000 euro.

“Laat duidelijk zijn dat deze aanpak geen opdracht is van een gemeente of stad apart. Samen lukt dit sowieso beter en dat doen we ook. Het zou fijn zijn daarvoor ook de erkenning te krijgen wanneer onze initiatieven gecommuniceerd worden”, luidt het onder meer bij de andere deelnemende gemeenten.