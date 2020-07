Aalsterse bedrijf Chili Publish haalt 3 miljoen euro op Rutger Lievens

07 juli 2020

13u51 1 Aalst Het Aalsterse bedrijf, Chili Publish, haalt 3 miljoen euro extra kapitaal op. Het bedrijf is gespecialiseerd in grafische productiesoftware en heeft vestigingen in de Korte Keppestraat in Erembodegem en Chicago in de Verenigde Staten. Onder meer Airbus en de American Cancer Society maken gebruik van de software uit Aalst.

De investering zal de wereldwijde uitbreiding van de oplossing en het bedrijf stimuleren, en dan vooral in de VS. Het bedrijf verwelkomt nieuwe hoofdinvesteerder PMV, naast de originele investeerders Group MC, Pamica en Volta Ventures. Chili publisher wordt over de hele wereld gebruikt door zowel grote als nichemerken in marketing, retail, cosmetica, voeding en drank, en andere sectoren.

Kevin Goeminne is CEO van Chili publish. “Graphics gaan nog harder boomen en de tijd is nu aangebroken om beter en sneller te werk te gaan in de VS. Deze nieuwe investering onder leiding van PMV laat ons toe om sterker aanwezig te zijn op de Amerikaanse markt en ons product sneller te ontwikkelen. Dit is een verderzetting van de aanvankelijke steun van Group MC, Pamica en Volta Ventures, en een versnelling van onze visie over en geloof in de toekomst van graphics”, zegt hij.

Bij Chili Publish werken ongeveer 60 mensen. Het kantoor is gevestigd in de Korte Keppestraat in Erembodegem. Er zijn ook nog kantoren in Chicago en Singapore. Onder meer de bekende vliegtuigbouwer Airbus en de American Cancer Society zijn klant.