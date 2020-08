Aalsterse Aldi-supermarkten gesloten door vakbondsactie Rutger Lievens

31 augustus 2020

Het licht binnen brandt, maar de schuifdeuren blijven dicht. Ook de Aldi-supermarkten in Aalst zijn gesloten vandaag door een nationale vakbondsactie

Zowel de supermarkt van Aldi in de Kapiteintjesstraat als die aan de Dendermondsesteenweg zijn gesloten vandaag. Het bestuur van Aldi en de vakbonden gaan in overleg. “Om de gesprekken alle kansen op succes te geven, ga ik niet uitweiden over het onderliggend probleem. Het is immers niet uitgesloten dat de vestigingen in de loop van de dag alsnog open gaan. Al is dat geen zekerheid”, zegt Dieter Snoeck, woordvoerder van Aldi België.