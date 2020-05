Aalsters ziekenhuis ontsmet beschermingsmateriaal in kast met UV-licht: “Op tien minuten is het virus dood” Rutger Lievens

07 mei 2020

15u23 52 Aalst Het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst zal beschermingsmateriaal dat gebruikt wordt in de strijd tegen het coronavirus ontsmetten met UV-licht. De eerste testen verliepen goed en het ziekenhuis plaatste een bestelling bij het bedrijf BRuv-cO dat de toestellen verkoopt. Ook twee woonzorgcentra in Moerzeke zullen gebruik maken van de techniek. “Met onze UVC-ontsmettingskasten kunnen ziekenhuizen maskers en andere beschermende kledij tot minimaal vier keer veilig gaan hergebruiken. Zo bieden we niet alleen een oplossing aan het tekort, maar zorgen we er ook voor dat de afvalstroom krimpt”, zegt Pieter Broeckhove, CEO van BRuv-cO.

Oost-Vlamingen Geert Rombaut en Pieter Broeckhove ontwikkelden op vraag van het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst ontsmettingskasten om beschermingsmateriaal waaronder mondmaskers, kledij en schorten zowel bacterieel als viraal te ontsmetten met UVC-licht (een soort van UV-licht, nvdr.). Door de stralingen in de ontsmettingskast is het materiaal na tien minuten veilig voor hergebruik. De eerste testcases in het ASZ Aalst zijn alvast vlot verlopen. Zowel het ASZ Aalst als Zorgnetwerk Trento, met twee woonzorgcentra in Moerzeke (woonzorgcentrum Sint-Jozef) en Zele (woonzorgcentrum De Vliet), plaatsten een bestelling.

Afvalstroom krimpt

“Bij het uitbreken van het coronavirus werd al snel duidelijk dat de Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra niet beschikten over voldoende beschermend materiaal. Met onze UVC-ontsmettingskasten kunnen ziekenhuizen maskers en andere beschermende kledij tot minimaal vier keer veilig gaan hergebruiken. Zo bieden we niet alleen een oplossing aan het tekort, maar zorgen we er ook voor dat de afvalstroom krimpt. Naast de zorgsector zien we tal van andere toepassingsmogelijkheden in het onderwijs en de retail”, vertelt Pieter Broeckhove, CEO van BRuv-cO.

Met de technologie, die al jarenlang gebruikt wordt voor het ontsmetten van drinkwater en ziekenhuiskamers, krijgt niet enkel beschermkledij een nieuw leven, maar ook werkmateriaal zoals keyboards, balpennen, computermuizen. Ook voor kledingwinkels die gepaste kledij volledig virusvrij onmiddellijk terug in de rekken willen hangen, zijn de ontsmettingskasten van BRuv-cO een mogelijke oplossing. Het UVC-licht breekt het DNA van levende organismen, zoals het coronavirus, af en maakt het onschadelijk. Daarnaast heeft het ook nog een antibacteriële en antifungische werking.

Eerste bestellingen lopen binnen

Momenteel zijn er acht ontsmettingskasten in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst in gebruik. Bij Zorgnetwerk Trento is er in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Moerzeke en woonzorgcentrum De Vliet in Zele één kast aanwezig.

“We kwamen met Geert en Pieter in contact en zochten samen naar bijkomende middelen om beschermend materiaal te decontamineren in tijden van schaarste. Op deze manier kunnen wij onze medewerkers en patiënten uitrusten met gedecontamineerd en veilig materiaal en kunnen we ons met een gerust hart concentreren op het behandelen van patiënten”, aldus dokter Bart Rombaut, longspecialist in het ASZ Aalst.

Momenteel zijn er twee basismodellen beschikbaar: een tafelmodel specifiek voor het desinfecteren van mondmaskers met ruimte voor twaalf mondmaskers. De verticale kast kan drie werkuniformen of tot meer dan zestig mondmaskers veilig desinfecteren voor hergebruik. Kledij wordt opgehangen zodat de stralingen door een spiegelsysteem elke oppervlakte desinfecteren. Alle kasten zijn uitgerust met dubbel plexiglas, om het UV-licht in de kast te houden, en een beveiligingssysteem dat er voor zorgt dat de UVC-lampen automatisch uitgaan bij het openen van de kast. Indien gewenst kunnen de kasten met CE-certificaat op maat geproduceerd worden.

De prijs van een ontsmettingskast schommelt tussen 3.850 tot 8.825 euro, afhankelijk van uitvoering en grootte.