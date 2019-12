Aalsters tumblingteam in Japan: “Geweldige resultaten, ze behoren tot de wereldtop” Rutger Lievens

13 december 2019

14u16 6 Aalst De tumblers uit Aalst behoren tot de absolute wereldtop. Drie jonge tumblers van de Koninklijke Turnkring Aalst namen vorige week deel aan de World Age Group Competitions (het WK voor jeugd) in Tokio.

“860 jonge toppers uit 46 landen verzamelden er om zich te meten met elkaar. Toplanden bleken zoals verwacht de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Rusland en Australië. Maar ook onze eigen Aalsterse gymnasten bleken een sterke partij op wereldvlak. Ze behaalden alle drie immers een top tien plaats in hun leeftijdscategorie”, zegt trainster Natalie De Neef.

Amy De Lil (11) plaatste zich in de categorie 11-12 jarigen dankzij twee knappe reeksen met een voldoende hoge moeilijkheidsgraad in de kwalificaties voor de finale. “Ze werd uiteindelijk knap achtste in een categorie die verder door de Britse meisjes werd gedomineerd”, zegt Natalie De Neef. “Bij de 13- en 14-jarigen, traditiegetrouw een zeer sterke categorie, stonden ook Sam Van Den Berghe (13) en Sara Neyrinck (14) hun mannetje. Sam eindigde op een mooie tiende plaats. Sara deed nog iets beter, mede dankzij een hogere moeilijkheidsgraad, en werd achtste hetgeen haar ook een finaleplaats opleverde. In de finale hield Sara het hoofd koel en kon ze nog enkele plaatsen winnen, ze werd uiteindelijk zesde van de wereld.”

“Geweldige resultaten zijn dit”, zegt ze. “Het is een erkenning voor het werk dat we leverden de voorbije jaren en maanden. Ik ben zeer trots op onze gymnasten, hoe ze omgingen met de druk en welke knappe delen ze lieten zien naast de Britse en Australische toppers. Het bevestigt dat we goed bezig zijn. Volgende doelen zijn nu het EK in Göteborg in 2020 en de volgende WAGC in Baku in 2021”, zegt hun coach Natalie De Neef tevreden.