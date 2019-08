Aalsters koppel trekt naar rechtbank nadat sociale woonmaatschappij schade aan voertuig weigert te betalen Sociale woningmaatschappij roept onmacht van storm in als argument. Koen Baten

22 augustus 2019

12u24 1 Aalst Tijdens de storm van 10 maart werd de auto van Tim Carlier en Kathleen Moens uit Aalst zwaar beschadigd door dakpannen die naar beneden vielen in de Welvaartsstraat. De woning is eigendom van een sociale bouwmaatschappij. Na een gesprek tussen het koppel en de maatschappij gaven ze toe dat de pannen van hun woning kwam, maar uitbetalen doen ze nog steeds niet. “Ik wou de rechtbank ten alle kosten vermijden, maar nu kan ik niet anders", zegt Tim.

De feiten gebeurden tijdens de zware storm die op 10 maart over ons land trok. Enkele dakpannen vernielden toen de wagen van het koppel, waardoor ze nu zonder voertuig zitten. De schade werd berekent op iets meer dan 2.000 euro, maar de verzekering van de sociale woonmaatschappij weigert deze nu te betalen omwille van overmacht van de storm. “In eerste instantie erkenden ze zelf niet dat het hun dakpannen waren. Dit doen ze nu wel, en ze erkennen ook de schade, maar uitbetalen willen ze niet doen omdat de storm volgens hen overmacht was", klinkt het.

Het voertuig zelf had al een leeftijd van acht jaar en de waarde was dus niet meer zo groot. Om het geld doet het koppel het dan ook niet. “Het is meer het principe. Ze zijn er tegen verzekerd, dan lijkt mij het normaal dat ze betalen. Wij hebben sowieso al kosten door een nieuwe wagen te moeten kopen, maar zij houden hun handen er van af", klinkt het verontwaardigd.

Tim en Kathleen stappen nu samen met een advocaat naar de rechtbank om de zaak te bepleiten. Wanneer de zaak voorkomt is nog niet duidelijk. “Ik wou dit ten alle tijden vermijden. Ik dacht dat een gesprek met hen de oplossing zou bieden, maar dat is blijkbaar niet het geval. Het is jammer dat ze hun verantwoordelijkheid niet nemen en dat we het zover moeten trekken", zegt Tim.

Lees ook: https://www.hln.be/in-de-buurt/aalst/wagen-van-aalsters-koppel-totaal-verloren-in-storm-nadat-er-dakpannen-op-vallen-verzekeraar-zegt-dat-schade-niet-kan-bewezen-worden~a315f1d4/#comments