Aalsters koppel brengt na 8 jaar experimenteren drie bieren uit in eigen brouwerij Koen Baten

16 juli 2019

11u48 0 Aalst Sven Van Langenhove en Jutha Heyman uit Erembodegem hebben samen in hun eigen brouwerij in de Rietstraat in Erembodegem drie bieren ontwikkeld en op de markt gebracht. Samen met zijn vrouw richtte hij het merk ‘van vlees en bier’ op. “Acht jaar geleden begon ik terug opnieuw met experimenteren, en nu hebben we drie lekkere bieren ontworpen", zegt Sven.

De liefde voor het brouwen van bier was er al sinds de studententijd van Sven. “Toen experimenteerde ik met een kookpot op het vuur en brouwde ik af en toe bier. De ene keer was het lekker, de andere keer niet", lacht Sven. Sindsdien was het een hele tijd stil en maakte hij niets meer, tot acht jaar geleden de microbe terug begon te groeien. In een ruimte in zijn woning richtte hij een kleine brouwerij op en begon hij bier te brouwen en uit te proberen. “Acht jaar later zijn we er in geslaagd een wit bier, een tripel en een donker bier te brouwen dat een goede smaak heeft", aldus Jutha en Sven.

Pelagie, Filemon en Filomeen zijn de drie bieren die het koppel samen gebrouwen heeft. “In november van vorig jaar hebben we beslist om op kleine schaal het bier te verkopen en aan te bieden. We zijn dan in grotere hoeveelheden beginnen brouwen, en in juni van dit jaar waren de eerste flesjes op de markt", klinkt het. Het bier is te verkrijgen bij Ambarosa in Aalst, een winkel die steevast inzet op streekproducten en zich bevindt in de Ridderstraat in Aalst. “Uit een gesprek met hem bleek meteen dat zijn interesse groot was en dan zijn we op de kar gesprongen", klinkt het.

Een eigen brouwerij in Aalst is al jaren onbestaande, maar Jutha en Sven doen het na al die jaren toch terug opnieuw. “Het is kleinschalig, en het is zeker niet de bedoeling om dit op grotere schaal te gaan doen, maar we amuseren ons wel met deze hobby. We willen het brouwen ook zelf blijven doen en niet uitbesteden aan een grote brouwerij”, aldus Sven.

In de bieren zit vooral mout en tarwe verwerkt, maar ook heel wat verschillende hop-soorten. Ook bij hun thuis in de tuin groeit er hop die ze gebruiken voor een speciaal seizoensbier van te maken. Het koppel kan in totaal zo’n 100 liter bier brouwen per tank. “We hebben heel lang gebrouwd en geproefd en ook vrienden laten proeven tot we op het juiste recept zaten", klinkt het. “We willen ons bier vooral uniek houden en niet in elk café brengen".

Het koppel kreeg al heel wat vraag naar hun bier om het ook verder te verspreiden, maar dat bekijken ze op dit moment nog. “In augustus staan we wel op het streekbierenfestival in Erembodegem waar ons bier te proeven valt. We doen ook degustaties. Wij zijn vooral heel blij dat ons bier in de smaak valt", klinkt het.

In de toekomst heeft het koppel ook nog andere plannen. “Onze naam is niet voor niets ‘Van vlees en bier'. Op dit moment hebben we het bier al, maar zouden we ook ons eigen vlees willen bereiden waar het bier in zit. We zijn hier nog volop mee bezig, maar we hopen dit toch in de nabije toekomst te kunnen lanceren. We hebben er alleszins goesting in", aldus het koppel.