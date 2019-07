Aalsters gemeenteraadslid Sam Van de Putte op Pride in Boedapest: “Achtervolgd, bedreigd, uitgescholden en niet bediend op café omwille van geaardheid” Rutger Lievens

08 juli 2019

16u38 0 Aalst Het gaat niet goed met de rechten van holebi’s in Hongarije, dat ondervond Aalsters sp.a-gemeenteraadslid Sam Van de Putte aan den lijve afgelopen weekend. Tijdens de Pride in Boedapest werden eieren geworpen naar de deelnemers. “Toen we iets wilden drinken in een café, wou de uitbater ons niet bedienen”, zegt hij.

Sam Van de Putte (sp.a) was het voorbije weekend uitgenodigd om met het Europees holebinetwerk van de sociaal-democratische partijen deel te nemen aan de Pride in Boedapest. “Op zaterdag hadden we een gesprek met drie parlementsleden en holebiactivisten in Hongarije”, zegt Sam. “Zij vertelden op een aangrijpende manier hoe een land zichzelf kan terugkapatulteren in de tijd. De aanvaarding van holebi’s gaat er zienderogen achteruit.”

Bedreigingen

Dat ondervond Van de Putte aan den lijve tijdens de Pride, de optocht van holebi’s door Boedapest. “Tijdens de Pride werden deelnemers uit het niets bekogeld met eieren. Niets voor niets stonden er hekkens en rijen politieagenten om de deelnemers aan de Pride te beschermen tegen eventuele protesten. Bij het verlaten van de Pride botsten we op enkele tegenstanders die ons bedreigden omwille van onze deelname. Ook een parlementslid kreeg verwijten naar het hoofd geslingerd. Een agent weigerde haar zelfs de hand te schudden”, zegt van de Putte (sp.a).

Uitgescholden

“Toen we op een terras iets wilden drinken werd het terras door de horecazaak plots gesloten. Holebi’s en deelnemers aan de Pride werden niet bediend”, zegt Sam. “Op weg naar een ander terras werden we door tegenstanders achtervolgd, bedreigd en uitgescholden. Een angstaanjagende gebeurtenis en treffend voor wat holebi’s en transgenders in heel wat Oost-Europese landen dagelijks meemaken.”