Aalsters CD&V-schepen bestelt controversieel carnavalslintje met Joodse spotprent Rutger Lievens

28 oktober 2019

09u55 3 Aalst Aalsters schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) heeft een van de controversiële carnavalslintjes met een Joodse sportprent besteld. Het gaat om een gepersonaliseerd lintje, in het oranje van CD&V en met ‘oitersprot’ op de hoed van de Joodse spotprent. Unesco riep vorige week de Belgische ambassadeur nog op het matje omwille van de carnavalslintjes.

De carnavalslintjes met Joodse spotprenten kwamen vorige week onder vuur te liggen. De Unesco, de VN-organisatie voor Cultuur, heeft de Belgische ambassadeur uitgenodigd om uitleg te geven over de carnavalslintjes met spotprenten van een jood met haakneus met de tekst ‘Unesco wat een klucht’.

Een van die carnavalslintjes blijkt nu besteld te zijn door schepen van Jeugd, Sport en Cultuur Ilse Uyttersprot (CD&V), weliswaar voor de heisa over de lintjes losbrak. Het gaat om een gepersonaliseerd carnavalslintje. ‘Weir lachen mé iederiejn’ staat erop. Daaronder een karikatuur van een Jood en op de Joodse prent staat ‘oitersprot’, dialect voor Uyttersprot.

Woordvoerder van het Forum van Joodse Organisaties en journalist Hans Knoop begrijpt het niet. “Ik begrijp niet dat een tolerant mens zo een lintje in huis wil hebben. Alleen al door ernaar te kijken, word je toch misselijk? Ook een schepen kan slechte smaak hebben”, zegt hij. “Dit soort karikaturen hebben in het verleden al geleid tot verschrikkelijke dingen. Het hele carnaval van Aalst gebeurt onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. De stad is organisator.”

Schepen Uyttersprot was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.