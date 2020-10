Aalsters burgemeester wil patiënten uit Brussel kunnen weigeren: “Grenzen medische solidariteit bereikt” Rutger Lievens

05 oktober 2020

18u44 0 Aalst Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) van Aalst wil in de toekomst coronapatiënten uit Brussel kunnen weigeren. “De grenzen van onze medische solidariteit zijn bereikt”, zegt D’Haese aan VRT. Maar bij het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis, met ruim 600 bedden het grootste Aalsterse ziekenhuis, ontkennen ze dat de maximumcapaciteit is bereikt.

In Aalst behoren twee ziekenhuizen, het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) en het kleinere Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ), tot een netwerk met de Brusselse ziekenhuizen UZ Brussel en AZ Sint-Maria Halle, die kampen met een flinke toename van het aantal opnames. In deze fase houden de ziekenhuizen 15 procent van de bedden voor COVID-patiënten beschikbaar. Dat gebeurt ook in Brussel, waar die aantallen benaderd zouden worden.

Zondag zei de burgemeester van Aalst aan HLN al dat hij de ziekenhuisbedden in Aalst vooral voor Aalstenaars wil voorbehouden. D’Haese sprak zich maandag bij de VRT uit tegen ‘transfers’ van Brusselse patiënten naar Aalsterse ziekenhuizen. “Het spreekt voor zich dat de mensen geholpen moeten worden”, klonk het nog. “Maar er zijn grenzen aan de medische solidariteit en ik geloof dat die grens nu bereikt is”, aldus D’Haese, die ook voorzitter is van het ASZ en als hoofd van de crisiscel ook in contact staat met de medische spelers in zijn regio.

Het is ook een financiële kwestie: COVID-patiënten brengen ziekenhuizen vaak minder op dan patiënten met andere aandoeningen. Toch zijn er maandagavond geen cijfers voorhanden die illustreren dat Aalsterse patiënten lijden aan de opvang van Brusselse zorgbehoevenden of dat zo’n situatie dreigt. Het OLV geeft aan niet te willen meegaan in een polemiek en roept op tot overleg.