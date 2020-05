Aalsters bokser Philip van Geert (52) overleden Koen Baten

15u57 14 Aalst In Aalst is zondag bokser Philip Van Geert op 52-jarige leeftijd overleden. Van Geert was een bekende stadsfiguur die ook in het carnavalsmilieu actief was. De vijftiger pleegde een wanhoopsdaad in zijn woning.

Het nieuws verspreidde zich zondag als een lopend vuurtje doorheen Aalst. Nadat vorige week Jan Van Renterghem overleed bij een tragisch verkeersongeval, was er opnieuw een bekend figuur die het leven liet. Philip was actief als bokser en ook trainer in een boksclub. Hij was ook zeer bekend in het carnavalsmilieu. Na zijn overlijden regende het dan ook reacties vol ongeloof op zijn Facebookpagina.

