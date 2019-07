Aalsters activeringsproject slaagt: 6 op 10 OCMW-cliënten werkt of studeert Frank Eeckhout

12u09 9 Aalst Uit cijfers van het project Jobclub blijkt dat Aalst erin slaagt om zijn OCMW-cliënten te laten doorstromen naar een job of een opleiding. “Meer dan 1 op 3 werkt intussen zelfs op de reguliere arbeidsmarkt", zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA).

Het project Jobclub bestaat uit een wekelijkse bijeenkomst van deelnemers die op zoek zijn naar werk. Na afloop van het schooljaar 2018-2019 namen 74 OCMW-cliënten deel aan Jobclub. Uiteindelijk gingen 28 deelnemers aan de slag in het normaal economisch circuit. “Daarnaast stimuleerden we zes cliënten om een opleiding te volgen. Want ook via vorming verhogen we uiteraard hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt”, verduidelijkt Sarah Smeyers. Bij acht personen werd een ‘artikel 60-tewerkstelling’ opgestart. Dat is een OCMW-activeringsvorm met als doel om OCMW-cliënten terug aan de slag te helpen en/of de cliënten in regel te stellen met de sociale zekerheid.

Vooraf selecteerde OCMW Aalst de OCMW-cliënten op basis van hun traject of de nood aan ondersteuning in het zoeken en vinden van werk. “Tijdens een wekelijks lesmoment kregen zij een vorming maar vooral individuele ondersteuning bij hun sollicitatieproces. Cursisten leren er vacatures analyseren, realistische jobverwachtingen formuleren en een sollicitatiegesprek voorbereiden. We leren hen bijvoorbeeld werken met de website van VDAB, vacatures opzoeken en zelf een sollicitatiebrief opmaken. Onze aanpak werpt duidelijk vruchten af,” stelt Smeyers vast. Voor het project werkt OCMW Aalst samen met Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen.