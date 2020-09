Aalstenaars sturen 20.000 mondmaskers naar ziekenhuizen in het Congolese Bukavu: “Zo heeft het zorgpersoneel toch iets om zich te beschermen” Rutger Lievens

21 september 2020

16u18 1 Aalst Het zorgpersoneel van zes ziekenhuizen in het Congolese Bukavu ontvangt binnenkort 20.000 mondmaskers dankzij Aalstenaars Guy Verhulst, Lut Sallet en Tom Du Caju. Verhulst en Sallet zijn al verschillende jaren actief in Oost-Congo, waar ze met hun organisatie Renaissance zes lokale ziekenhuizen ondersteunen. Het bedrijf van Tom Du Caju produceert mondmaskers in België en hij was meteen bereid om te helpen.

“Renaissance heeft op dit moment op zes ziekenhuizen in Bukavu zonnepanelen geïnstalleerd. In zes ziekenhuizen is er goed materiaal om verloskunde te doen en we hebben opleidingen gegeven. Het is in die ziekenhuizen dat we de mondmaskers zullen verdelen”, vertelt Guy Verhulst.

Geen lockdown

Hoe is het in Bukavu met het aantal coronabesmettingen? Het antwoord daarop is niet eenvoudig. “Er zijn tegenstrijdige berichten. Tot recent waren er geen testen in Bukavu dus was het moeilijk om daar een idee over te hebben. Niet alle overlijdens worden daar bovendien geregistreerd. Er is wel een duidelijk probleem geweest van oversterfte in de maand mei. Volgens de berichten die we nu hebben, is het daar beter. Er is daar een jongere populatie en we hebben de indruk dat het virus zich daar anders gedraagt dan bij ons”, zegt Guy Verhulst, die gynaecoloog is in het ASZ in Aalst.

“Heeft dat te maken met een resistentie of een jongere populatie? Het is mogelijk, want mocht het virus zich daar gedragen hebben als bij ons dan zou dat vrij dramatisch zijn geweest. Van lockdown is geen sprake. Het grootste deel van de bevolking is zeer arm en woont ik kleine huisjes zonder water of elektriciteit. Je kan daar niet binnen blijven”, zegt hij. Mondmaskers zijn er al helemaal niet.

Honger en armoede

Het grootste probleem in Oost-Congo is niet het coronavirus, maar zijn de secundaire gevolgen. “Er is veel honger. Voedsel kan niet van Ruanda naar Bukavo omdat de grenzen gesloten zijn. Mensen verliezen hun werk. Er is geen enkele niet-gouvernementele organisatie nog actief. Alle ngo’s hebben hun personeel teruggeroepen. Er is dus meer armoede en meer honger”, vertellen Guy en Lut.

De mondmaskers worden binnenkort verscheept per boot en dankzij de bemiddeling van een diplomaat kan deze lading de grens over naar Bukavu. “Het doel is om toch die mondmaskers te verdelen onder enkele ziekenhuizen. Ze zijn bestemd voor het zorgpersoneel die geen of geen goeie mondmaskers heeft”, zeggen ze.

Niet ter plaatse kunnen gaan

Normaal gezien gaan Verhulst en Sallet drie keer per jaar naar Bukavu om er te helpen in de ziekenhuizen. “Op dit moment zijn er al een aantal missies van Renaissance naar Bukavu afgelast. Het ziet er nog niet naar uit dat we zullen kunnen vertrekken. Normaal zijn er drie missies van twee weken per jaar. Ik hoop dat we in het voorjaar van 2021 kunnen gaan. Dit jaar is het nog niet gelukt, door corona. We zullen moeten wachten op het vaccin. Ondertussen hebben we nog altijd contact met de ziekenhuizen en gaat het werk verder.”