Aalstenaars maken documentaire over de geschiedenis van de Bellemolen Rutger Lievens

09 september 2020

18u28 0 Aalst Aalstenaars Dimitri Van Hove en Guy Van Vaerenbergh hebben een documentaire gemaakt over de geschiedenis Bellemolen in Affligem.

“Doordat ik al meerdere reportages gemaakt in Affligem, kwam hun toeristische dienst bij me aankloppen. In eerste instantie was het de bedoeling om een documentaire te maken over de Bellemolen, in het kader van de Erfgoeddag. Een docu dus over het ooit zo gerenomeerde sterrenrestaurant, waar de beau monde indertijd graag hun opwachting maakte. De Bellemolen was meer dan dat. Deze molen dateert al van 1149, er viel dus heel wat over te vertellen”, zegt Guy Van Vaerenbergh.

“Zo een uitdagende opdracht, daar had ik de hulp van mijn vriend Dimitri Van Hove voor nodig. We maakten samen door de jaren heen al zeker honderd reportages”, zegt Guy, die onder meer actief is bij Digitale Regio Aalst. “Dimitri zag het onmiddellijk zitten en toen we dan nog eens de logistieke steun en research kregen van Toerisme Affligem, namen we de uitdaging aan. Het was fijn om de vroegere bewoners van de Bellemolen samen te zien praten over hun kindertijd op deze historische plek. De aangename stem van Chris Van Sompel gaf een meerwaarde aan de reportage.”

Toerisme Affligem brengt binnenkort een boek uit met als titel: ‘De kracht van water : De Bellemolen’. “Het boek telt 171 pagina’s , 250 illustraties en onze dvd”, zegt Guy. Meer info kan je bekomen via : toerisme@affligem.be.