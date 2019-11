Aalstenaars halen vier medailles op BK Gewichtheffen Rutger Lievens

13 november 2019

17u33 3 Aalst Aalstenaars Tibo Dierickx, Isabelle Steenhaut, Noa Tanghe en Jürgen Tanghe haalden goud in hun categorie op het Belgisch kampioenschap Gewichtheffen.

Het Belgisch Kampioenschap Gewichtheffen vond zondag 10 november plaats in Seraing. “Vorig jaar veroverden twee Aalstenaars een Belgische titel tijdens het BK in Gent. Dit jaar werden vier gouden medailles behaald”, zeggen ze. Tibo Dierickx en Isabelle Steenhaut verlengden de titel in hun respectievelijke categorie. Noa Tanghe en Jürgen Tanghe werden voor de eerste maal kampioen.

In de reeks van de Jongens U15 behaalde Tibo Dierickx de Belgische titel in de gewichtklasse onder 73kg met maar liefst 4 Belgische records. De 13-jarige trok in de Snatch discipline 70kg omhoog, waarmee hij ook Belgisch recordhouder wordt bij de U17. In Clean & Jerk stootte hij maar liefst 88kg. Voor beide disciplines is dit een verbetering van telkens 5kg ten opzichte van zijn prestaties op het Vlaams Kampioenschap in oktober. Hiermee verbak hij dan ook het Belgisch record voor de totaal score (158kg).

Bij de Meisjes U17 kroonde Noa Tanghe zich meteen tot winnaar bij haar eerste deelname aan een Belgisch Kampioenschap. In de gewichtsklasse onder 59kg behaalde zij de gouden medaille met 36 kg in Snatch en 50 kg Clean & Jerk.

Het feestje bij de familie Tanghe werd nog groter toen ook vader Jürgen Tanghe de Belgische titel veroverde bij de Mannen Masters in de gewichtsklasse onder 102kg. Jürgen behaalde 68kg in Snatch en 94kg in Clean & Jerk.

Het Aalsters succes werd helemaal compleet toen Isabelle Steenhaut haar titel verlengde bij de Masters Dames in de gewichtsklasse onder 71. Met haar Snatch van 54kg verbeterde Isabelle haar eigen Belgisch record met 1kg. In Clean & Jerk stootte ze 68kg.

Isabelle is lid van Olympic Gent maar coacht tevens een aantal atleten van Crossfit Aalst, waaronder Noa en Jurgen. Samen met Bieke Vandenabeele en Tom Goegebuer begeleidt ze ook Tibo bij Olympic Gent.