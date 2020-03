Aalstenaars beuren mekaar op in Facebook-groep ‘Weir zèn mesching gelocked mor nie down!’ Rutger Lievens

23 maart 2020

12u50 22 Aalst In de Facebook-groep ‘Weir zèn mesching gelocked mor nie down!’ beuren Aalstenaars mekaar op in deze coronavirus-tijden. Mopjes, foto’s van vroeger, leuke video’s alles waar een mens gelukkig van wordt posten de Aalstenaars in deze groep. Ondertussen telt de groep al 3.300 leden.

De groep ‘Weir zèn mesching gelocked mor nie down!’ bestaat nog maar enkele dagen maar is een succes met al meer dan 3.300 leden. “Aangezien we niet buiten mogen komen, zullen we op deze plek samenkomen, net als in het echt. Maar pas op, hier is geen plaats voor negatieve zaken, politieke statements, of zelfbeklag”, zeggen Vero en Peggy, de initiatiefnemers.

