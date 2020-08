Aalstenaar wil via Facebookgroep zoveel mogelijk mensen in Oostende krijgen om strand terug te eisen KBD BBO

13 augustus 2020

18u42 78 Aalst/Oostende Een Aalstenaar heeft op sociale media een Facebookpgroep opgestart met als titel ‘met de trein naar Oostende’. Op deze manier wil de man zoveel mogelijk personen in Oostende krijgen om het strand terug te eisen en naar eigen zeggen op de pagina om een hart onder de riem te steken van de politie en de hulpdiensten. De federale politie is intussen op de hoogte van de Facebookgroep. “Wij volgen alles aandachtig mee", klinkt het.

De groep heeft intussen al meer dan 2.000 leden en blijft groeien. De bedoeling van de groep is om duidelijk te maken dat het strand niet dient om te vechten en dat ze niet gediend zijn met de rellen die gaande zijn. Op 30 augustus zouden ze willen verzamelen in Oostende om een statement te maken. De politie van Aalst en Oostende waren nog niet meteen op de hoogte. “Als wij dit horen geven wij dit door aan de federale en zij behandelen dit verder", klinkt het in beide politiezones. “Wanneer het nodig is kunnen wij altijd op gesprek gaan met de personen die de pagina hebben opgericht", klinkt het.

De federale politie zou wel op de hoogte zijn van de Facebookpagina. “Wij volgen aandacht officieel geplande en niet-officieel geplande evenementen op sociale media. Maar in het belang van onze werking kunnen wij hierover geen verdere info geven", klinkt het daar. De vrees bij de politie bestaat dan dat ze op een andere manier zich zullen verenigen op het internet.