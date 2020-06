Aalstenaar met 3,22 promille in bloed wil na familiefeest auto nog parkeren: “27 vodka’s gedronken” Koen Baten

15 juni 2020

12u33 4 Aalst Aalstenaar Ivan L. is de recordhouder van de afgelopen weken in de politierechtbank van Aalst. Na een familiefeest in zijn woning wilde hij zijn wagen nog in de garage plaatsen, maar daarvoor moest hij een blokje omrijden. De politie betrapte hem en merkte op dat hij stevig in het glas had gekeken. “Ik wou enkel mijn wagen nog binnen zetten omdat er veel vandalisme is in mijn buurt", vertelde hij.

De man mag dan intussen zijn auto en bromfiets al wel weg gedaan hebben. De feiten toen waren bijzonder zwaar en hij werd in het verleden ook al vijf keer veroordeeld voor alcohol en dertien keer in totaal in het verkeer. “Er was familie uit Engeland naar België gekomen en we hadden hier gevierd", aldus L. Toen hij met zijn voertuig de blok rond reed en zijn bocht nogal wijd nam werd hij opgemerkt door de politie. Zij gingen voor zijn garage staan en spraken hem aan. “Je verklaarde toen ook dat je 27 vodka’s had gedronken, of was dat van zattigheid", aldus de politierechter.

De man zelf bleek niet goed te beseffen dat hij een probleem heeft met alcohol, maar verklaard wel niet meer te rijden. “Als ik gedronken had reed ik alleen in Aalst met de wagen, in andere steden nooit", verklaarde hij. Het openbaar ministerie vroeg een geldboete van 2.400 euro, een lang rijverbod en de ongeschiktheid van de man. De rechtbank buigt zich over de zaak en doet uitspraak op 22 juni.