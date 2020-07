Aalstenaar Ludwig aangereden op koersfiets door bestuurder die nadien vluchtmisdrijf pleegt: “Dit had veel erger kunnen aflopen” Koen Baten

14 juli 2020

19u02 0 Aalst Ludwig uit Aalst werd gisterenmiddag aangereden aan het kruispunt van de Capucienenlaan en de Gentsestraat in Aalst. Hij wilde rechtdoor rijden met zijn koersfiets, toen de bestuurder van een wagen vol op het gaspedaal duwde en naar rechts afsloeg en Ludwig raakte. Enkele minuten daarvoor hadden beide personen elkaar al eerder tegengekomen. “Ik heb een vermoeden dat hij me bewust heeft aangereden", vertelt Ludwig aangeslagen.

De feiten gebeurden omstreeks 15.00 uur gisteren. De Aalstenaar was aan het fietsen met zijn koersfiets op de Capucienenlaan in Aalst. Hij ziet dat er plots een auto op het fietspad staat en Ludwig stopt omdat hij niet op de rijbaan wilde rijden. “Ik kon niet passeren en de man wilde ook niet meteen achteruit rijden", vertelt hij. “Enkele seconden later ging hij dan toch achteruit en stak ik mijn duim op om hem te bedanken." Even later stonden beide heren aan het kruispunt met de Gentsestraat voor het rode licht. Toen het groen werd werd hij door hetzelfde voertuig plots van de baan gereden en kwam hij ten val.

Bij de val brak zijn wiel in stukken en ook het kader van de fiets brak in twee door de aanrijding. De chauffeur reed meteen door zonder om te kijken of nog iets te zeggen en bleef niet ter plaatse. Ludwig zelf raakte niet gewond, maar was wel danig onder de indruk van de feiten. “Ik heb een vermoeden dat hij mij bewust heeft aangereden door de feiten die kort voordien gebeurd waren", aldus de Aalstenaar. Hij is er zelf het hart van in van deze aanrijding. “Mijn fiets was nog maar enkele maanden oud en is nu meteen rijp voor de schroothoop", klinkt het.

Ludwig zelf raakte bij het ongeval gelukkig niet gewond, maar heeft wel last van stijve spieren en blauwe plekken door de val. De wielrenner is nu op zoek naar de persoon die hem heeft aangereden. “Hij reed met een champagnekleurig voertuig, mogelijks van het merk Alfa Romeo maar dit ben ik niet zeker", vertelt hij. “Twee andere getuigen zagen de feiten ook gebeuren, maar zij konden net als ik de nummerplaat niet zien.”

De man zelf kan niet begrijpen dat iemand na een aanrijding vluchtmisdrijf pleegt. “Dit soort chauffeurs hoort voor mij niet op de weg en moeten gewoon uit het verkeer gehaald worden. Ik hoop dat de man dit leest en zich komt aangeven of dat er iemand weet om wie het gaat. Ik vind het verschrikkelijk dat dit anno 2020 nog altijd kan gebeuren", aldus Ludwig.

Naast het champagnekleurige voertuig had de man ook nog gezien dat hij een ringbaardje had. Ook de politie kwam ter plaatse op de feiten en nam een verklaring af van de man. “Het voertuig moet gezien de schade aan mijn fiets zeker ook krassen vertonen op zijn wagen, dat kan bijna niet anders. Ik hoop dat er mensen zijn die iets meer weten", aldus de fietser. Wie iets gezien heeft of meer info heeft kan hiermee terecht bij de Aalsterse politie.