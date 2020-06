Aalstenaar ligt al jaar lang met kabels op zijn oprit, maar geen enkele firma weet van iets: “Put werd op jaar tijd al acht keer open en dicht gedaan” Koen Baten

17 juni 2020

12u28 0 Aalst Daniël Van Mieghem, die op de Moorselbaan in Aalst woont, is het beu. Al sinds april 2019 zijn er werken begonnen op de Moorselbaan met nutsleidingen te voorzien. De werken zouden normaal op enkele maanden moeten afgerond zijn, maar vandaag ligt er nog steeds een put en verschillende kabels aan zijn oprit. “Door de tijdelijke oplapwerken is er zelf al een scheur in mijn gevel gekomen, door alle het zware vrachtverkeer”, zegt Daniël.

Voor Daniël is de maat meer dan vol. Al een jaar lang wordt er gewerkt aan de gewestweg die langs zijn deur loopt, maar de werken raken maar niet afgerond. “In april maakten ze hier voor het eerst een put en kwamen ze kabels steken. Daar had ik helemaal geen probleem mee, dat moet natuurlijk gebeuren, maar wat zich daarna allemaal afspeelde tart alle verbeelding", klinkt het.

Acht keer opengebroken

De put bleef maandenlang onaangeroerd liggen en de kabels werden op zijn oprit gelegd. Nadien kwamen ze de put opvullen, maar het duurde niet lang of er werd al opnieuw gegraven om nieuwe kabels bij te steken. “En dit spelletje bleef een hele tijd duren. Werken die op enkele maanden zouden afgerond zijn, zijn nu nog steeds bezig en de put werd intussen al acht keer opengebroken en slecht dichtgemaakt", vertelt Daniël.

De man nam sindsdien al contact op met de verschillende bedrijven die hier aan het werk zijn. “Zowel Fluvius, Telenet als Proximus zijn hier aan het werk geweest, maar elke maal opnieuw antwoorden zij dat ze er niet veel aan kunnen doen", klinkt het. Dinsdag werd de put voor de zoveelste keer ‘dicht' gemaakt met stenen , maar de kabels steken er nog steeds uit en liggen op de oprit. “Elke keer als de mannen hier opnieuw komen graven beginnen ze zich al te excuseren, dus ook zij snappen er overduidelijk niets meer van.”

Scheuren

De kabels zijn niet het enige probleem van Daniël. Om een verbinding te maken met de overkant van de weg, werd een deel asfalt weggehaald om kabels te leggen. Dit werd nadien opnieuw geasfalteerd, maar met een lichte verhoging. “De vele tientonners die hier dagelijks passeren over die verhoging zorgen voor enorme trillingen aan mijn huis, waardoor er zelfs al een scheuren te zien zijn in mijn woning”, klinkt het. De man houdt zijn hart vast voor wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. “Ik hoop dat er snel een oplossing komt en dat de werken snel afgerond zijn, want dit is niet meer houdbaar, en ik denk dat ik niet de enige ben die hier zo over denkt", klinkt het.