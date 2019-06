Aalstenaar krijgt racistische brief in de bus: “Jullie vreemden zijn halve beesten en uw kinderen zijn marginaal” Rutger Lievens

05 juni 2019

12u32 0 Aalst Een Aalstenaar met een migratieachtergrond heeft een brief vol racistische verwijten in zijn brievenbus gevonden. In de brief - die vol schrijffouten staat - zegt de schrijver dat ‘vreemden’ niet meer welkom zijn in Europa, dat ze halve beesten zijn en hun kinderen niet opgevoed. Een vriend postte de brief op Twitter en dat maakt een pak verontwaardigde reacties los.

Op Twitter en Facebook circuleert een brief die is aangekomen bij een bewoner van de Heilig Hartwijk in Aalst. “Na de verkiezingen is het heel duidelijk dat vreemde hier niet welkom zijn”, staat er te lezen. “Vlaams Belang is de eerste en grootste partij van Aalst met 41.771 stemmen”, schrijft de persoon, die ook denkt te weten waar al die kiezers van het Vlaams Belang wonen. Hij noemt enkele straten op uit de Heilig Hartwijk.

Het vervolg van de brief getuigt van rauw racisme. “Jullie zijn zo achter en ongeciviliseerd, onbeleefd, achterbaks en dom. Jullie zijn halve beesten zonder enige waarde. Jullie zijn vooral profiteurs en uw kinderen zijn zo onbeleefd en marginaal zonder opvoeding”, staat er te lezen.

Op Twitter en Facebook is er verontwaardiging. Ook sp.a Aalst heeft gereageerd. “Samen met fractiegenoten Huguette van Medegael en Deniz Özkan veroordeel ik met klem de brief die bij verschillende Aalstenaars in de brievenbus werd gedropt. We verwachten dat ook de andere politieke partijen deze actie veroordelen”, zegt Sam Van de Putte (sp.a). “Voor sp.a Aalst blijven alle inwoners die respectvol willen samenleven evenwaardig aan elkaar. Racisme en discriminatie horen niet thuis in onze stad. We doen een oproep om getuigenissen te verzamelen en raden aan om klacht in te dienen bij de politie en Unia.”

Steve Herman van Vlaams Belang zegt het volgende op die brief: “Wij hebben hier niets mee te maken. Dit kan van iedereen komen, zelfs van tegenstanders om ons in een slecht daglicht te stellen. We richten nu onze blik en onze inspanningen naar 2024. Dit voorval verdient de aandacht niet die ze wellicht willen.”