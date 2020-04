Aalstenaar Gustaaf S. (50) runt drugsbedrijf verder vanuit gevangenis Dendermonde: vijf personen aangehouden Gustaaf S. werd in december nog veroordeeld tot 6 jaar cel voor drugsfeiten Koen Baten

03 april 2020

17u21 180 Aalst De Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen heeft eind maart een drugsbende opgerold in de regio rond Aalst. Gustaaf S. (50), een van de verdachten en al bekend voor tientallen drugsfeiten, zit in de gevangenis van Dendermonde, maar stuurde de organisatie van daaruit mee aan. In totaal zijn er zeven verdachten opgepakt in de hele zaak.

Het onderzoek naar de drugsbende is al lopende sinds oktober 2019. De onderzoeksrechter werd gevorderd door het parket om een onderzoek te doen naar de productie van amfetamines en drugshandel. De bende opereerde vanuit Aalst. Vier dagen geleden werden er vijf huiszoekingen uitgevoerd in Oost-Vlaanderen op de adressen van de verdachten, alsook in de gevangenis van Dendermonde. Een van de leidende figuren was de 43-jarige vrouw van Gustaaf S. Zij werd opgepakt in Nieuwerkerken bij Aalst en stond in verbinding met haar man in de gevangenis, die er van daaruit in slaagde om richtlijnen te geven voor de drugshandel. In december kreeg S. nog een gevangenisstraf van zes jaar voor handel in cocaïne en een container die voor zijn deur werd aangetroffen.

Prins carnaval

De man is geen onbekende voor het gerecht en ook niet in Aalst. In 2009 deed hij nog mee voor de titel van prins carnaval in Aalst, maar hij moest uiteindelijk de handdoek in de ring gooien omdat hij niet over een blanco strafblad beschikte, onder meer voor drugsfeiten. De Aalstenaar blijft dus duidelijk volharden en heeft zelf vanuit de gevangenis zijn les nog niet geleerd.

Het koppel werd bijgestaan door een 62-jarige man uit Denderhoutem, een 60-jarige man uit Aalst en een 60-jarige man uit Lokeren. Ook een 26-jarige man uit Haaltert en een vrouw van 31 werden opgepakt in deze zaak.

Alle verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Vijf verdachten werden aangehouden, twee anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden.

Bij de huiszoekingen werd materiaal aangetroffen voor het maken van amfetamines, verschillende dealershoeveelheden van drugs waaronder 4 kilogram speed. Er werd 4.000 euro aan cash geld gevonden en verschillende wapens waaronder een jachtgeweer, een boksijzer en een matrak. Alles werd in beslag genomen.

Verzet

Bij de arrestatie hebben enkele verdachten zich stevig verzet en vijandig opgesteld. De medische achtergrond was niet bekend, waardoor het in deze tijden van corona enkele extra maatregelen trof om de actie uit te voeren. De verdachten werden overgebracht in gecompartimenteerde wagens en de agenten werden voorzien van de nodige mondmaskers en bril.