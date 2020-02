Aalstenaar bedreigd met wapen om gsm af te geven Koen Baten

17 februari 2020

18u32 18 Aalst Een Aalstenaar is zondagavond bedreigd met een wapen. Dit gebeurde in de Denderstraat in Aalst. De verdachte van de feiten is onbekend.

De feiten dateren van zondagavond. Omstreeks 21.30 uur liep een Aalstenaar in de Denderstraat in Aalst toen die persoon plots werd aangesproken. Hij haalde een wapen boven, het is onduidelijk wat voor wapen, en bedreigde de persoon. Die gaf uiteindelijk zijn gsm af. Er werd een aangifte gedaan bij de politie.