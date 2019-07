Aalst zoekt verkoeling in stedelijk zwembad: “Koude water zwembad voor één keer zeer welgekomen” Rutger Lievens

24 juli 2019

17u17 0 Aalst Al jaren wordt er geklaagd dat het zwembad van Aalst te koud is, maar niet vandaag. Nu het buiten plus 35°C is, is dat nadeel een voordeel geworden. “Voor één keer is het tof dat dit water wat frisser is”, zeggen zwemmers.

Een gigantische groene krokodil voorzien van glijbanen ligt opgeblazen te dobberen op het zwembadwater. Kinderen kruipen er op en duiken of glijden er weer af. Ook Lander en Nena waren met hun mama Liesbeth het water ingedoken. Al jaren wordt er geklaagd dat het water van het stedelijk zwembad te koud is om er met je kinderen te spelen, maar daarover klaagt vandaag niemand meer. “Nu is het net heel tof dat het water wat kouder is”, zegt mama Liesbeth. “Wij komen vooral voor de opblaaskrokodil, de kinderen zijn er gek op”, zegt ze.