Aalst wil zijn inwoners zo lang mogelijk gezond houden en thuis laten wonen met ZorgLab: vrijwilligers gezocht Rutger Lievens

17 augustus 2020

17u02 0 Aalst Aalst wil zijn inwoners zo lang mogelijk gezond houden en thuis laten wonen met ZorgLab Aalst. ZorgLab Aalst is een test- en experimenteeromgeving die bedrijven, zorgactoren en beleid ondersteunt in het zoeken naar vernieuwende oplossingen voor de zorg.

“ZorgLab zoekt naar oplossingen om eenzaamheid tegen te gaan. Daarom organiseren we samen met de studenten Verpleegkunde van Odisee Hogeschool een buddy-werking”, zegt de stad Aalst. “Een student Verpleegkunde kan dus jouw buddy worden en leert je tijdens het academiejaar beter kennen. Jullie kijken samen hoe noden, wensen of behoeften kunnen vervuld worden door op zoek te gaan naar zinvolle tijdsbesteding. Dit kan door een bezoek aan huis, samen koken of een gezelschapsspel spelen, maar ook door samen een wandeling te maken of deelnemen aan socio-culturele activiteiten. Afhankelijk van de geldende corona-maatregelen kan dit vervangen worden door sociaal contact op afstand (telefonisch contact, skype-gesprek,...)”, aldus de stad.

Het project start in oktober 2020. Nadat jij je hebt aangemeld zal de student een eerste afspraak maken. Tijdens dit kennismakingsgesprek bespreken jullie samen de verwachtingen en verder verloop. Nadien zal de student ongeveer negen keer bij je langskomen of samen een activiteit doen. Eind mei 2021 loopt het project af.

Interesse om hieraan mee te werken? Laat het ons weten via zorglab@aalst.be of 053 77 93 00.