Aalst weigerde nog geen enkele coronapatiënt, 14 andere ziekenhuizen deden dat wel: “Krijgt Charleroi dezelfde verontwaardiging als wij?” Rutger Lievens

13 oktober 2020

18u40 0 Aalst Aalsterse ziekenhuizen weigerden nog geen enkele coronapatiënt uit een ander ziekenhuis, terwijl dat wel al gebeurde in veertien andere Belgische ziekenhuizen. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), Aalsterse ziekenhuizen weigerden nog geen enkele coronapatiënt uit een ander ziekenhuis, terwijl dat wel al gebeurde in veertien andere Belgische ziekenhuizen. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), die vorige week een storm van protest over zich heen kreeg toen hij zei dat hij Brusselse patiënten wilde weigeren , vraagt zich af of er nu ook zoveel verontwaardiging zal zijn.

Na de uitspraken van D’Haese, die zei dat hij Brusselse patiënten wou kunnen weigeren uit Aalsterse ziekenhuizen, was er veel verontwaardiging. Zowel in het Vlaamse als federale parlement was er een debat waarbij de uitspraken scherp werden veroordeeld.

“Nooit of te nimmer heeft Aalst tot nu toe één patiënt in een ziekenhuis geweigerd. Vorige week achtte ik het wel mijn plicht als verantwoordelijke burgemeester om een wake-up-call te doen over de problematische patiëntenstromen in alle ziekenhuizen ten gevolge van het niet nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen door de Brusselse beleidsverantwoordelijken”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) nu.

‘De druk om de patiënten van Brusselse ziekenhuizen op te nemen is ondraaglijk.’ “Het zijn niet mijn woorden, maar die van de directeur van het ziekenhuis van Charleroi”, zegt de burgemeester van Aalst. “Hier worden dus wel patiënten geweigerd. Bent u ook zo benieuwd of media en traditionele partijen pakweg de burgemeester van Charleroi - de heer Paul Magnette (PS) - tot solidariteit zullen oproepen? Zullen alle parlementen van dit land andermaal op stelten staan? Of gaat het om niets meer dan triestige selectieve verontwaardiging? Zouden zij deze week van PS en sp.a ook een lesje in solidariteit krijgen tijdens de plenaire? De vraag stellen, is ze beantwoorden”, zegt de burgemeester van Aalst.