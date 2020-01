Aalst verliest carnavalsmonument en leerkracht ‘Oilsjters’: Jacquy De Pauw plots overleden Rutger Lievens

30 januari 2020

22u02 38 Aalst Jacquy De Pauw, leerkracht Oilsjters en voorvechter van de losse carnavalsgroepen, is onverwachts overleden. De familie bevestigt het droevige nieuws.

Twee dagen geleden ontving onze redactie nog van een Jacquy De Pauw, genietend van ‘roein endj, cervela en loeiktrippen’. Het was een foto van de jury tijdens het examen van de cursus Oilsjters. Jacquy was al enkele jaren lesgever in het volwassenenonderwijs in de cursus ‘Aalsters dialect’, samen met Jan Louies. De Pauw stond bekend als dialectkenner en gaf die kennis graag door.

Vaker kwam hij in het nieuws als voorvechter van de Losse Groepen. Samen met het bestuur van de vereniging van de Losse Groepen zette hij zich in voor de belangen en de vrijheid van de losse carnavalsgroepjes. Jacquy was rad van tong maar had ook een scherpe pen, bewijzen daarvan genoeg op zijn blog Pauwenogen. Samen met Jan Louies was hij ook de drijvende kracht achter de carnavalsraadszitting.

Aalst verliest een carnavalsmonument maar vooral een mooi en uniek mens die het beste voor had met Aalst. Ook van onze redactie sterkte aan familie en vrienden.