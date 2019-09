Aalst test alarmeringssysteem BE-Alert op 3 oktober Rutger Lievens

26 september 2019

16u02 0 Aalst De stad Aalst doet mee aan de alarmeringstest van BE-Alert, het alarmeringssysteem van de FOD Binnenlandse Zaken. Alle inwoners van Aalst die ingeschreven zijn op BE-Alert zullen op 3 oktober via sms een testbericht ontvangen.

“BE-Alert is een systeem waarmee steden en gemeenten hun burgers kunnen verwittigen en de nodige instructies kunnen geven bij een noodsituatie (bijvoorbeeld: ramen en deuren sluiten bij een brand). Deze boodschappen worden verspreid via sms, e-mail of gesproken telefoonboodschap. BE-Alert bestaat ruim 2 jaar en is ondertussen goed ingeburgerd”, zegt de stad Aalst.

In Aalst zijn 5.502 inwoners ingeschreven. “Op 3 oktober organiseert FOD Binnenlandse Zaken een grootschalige nationale alarmeringstest om BE-Alert in de kijker te zetten. Door dit met verschillende steden en gemeenten te testen zullen inwoners over heel België die dag een BE-Alertbericht ontvangen, dat hen wijst op het belang van verwittiging bij een noodsituatie”, zegt de stad Aalst.

Ook Stad Aalst stuurt op donderdag 3 oktober via sms een testbericht naar haar inwoners die zich hebben ingeschreven voor BE-Alert. Registreren kan nog steeds op https://www.be-alert.be/nl.