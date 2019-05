Aalst krijgt tegen zomer elektrische deelsteps Rutger Lievens

23 mei 2019

15u38 0 Aalst Er komt tegen deze zomer een systeem met elektrische deelsteps in Aalst. Dat zegt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). Aalst gaat daarmee Brussel achterna.

Onlangs stelde De Gucht nog enkele nieuwe autodeelsystemen voor die binnenkort in voege gaan in Aalst, nu kondigt hij de komst van elektrische deelsteps aan. “We zijn volop in gesprek met de betrokken firma. Dit moet uiteraard nog besproken worden op de gemeenteraad, maar we denken snel te kunnen gaan”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

Aalst gaat daarmee grotere steden achterna. Daar ondervindt men wel al last van deelsteps, die overal achtergelaten worden. “We moeten daaruit leren en zorgen dat ze geen overlast veroorzaken. Aalst mikt om te starten met een 100-tal steps”, zegt De Gucht.