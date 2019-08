Aalst kandidaat voor ‘Museum van de Vlaamse geschiedenis’ uit startnota De Wever Rutger Lievens

16 augustus 2019

16u08 8 Aalst Informateur Bart De Wever (N-VA) maakte begin deze week zijn startnota bekend en daar staat een opvallende zin in: ‘De Vlaamse Regering zal bijkomend investeren in onze culturele topinfrastructuur en start het traject voor een nieuw museum over de Vlaamse geschiedenis.’ Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) droomt al enkele jaren van zo’n museum op De Pupillen. Aalst is kandidaat.

De Vlaamse identiteit versterken, daar moet de volgende Vlaamse regering de komende jaren werk van maken. De Vlaamse cultuur en geschiedenis verdient meer aandacht, volgens De Wever. In zijn startnota - de basis van de regeringsonderhandelingen tussen N-VA, CD&V en Open Vld, beschrijft hij het als volgt:

‘Vlaanderen kan pas echt stralen als het ook cultureel straalt. De Vlaamse Meesters – uit heden en verleden en in alle creatieve richtingen – moeten het uithangbord worden van de grootsheid die Vlaanderen in zich heeft. Onze grote kunstinstellingen zijn de artistieke topambassadeurs die Vlaanderen internationaal op de kaart zetten. De Vlaamse Regering zal bijkomend investeren in onze culturele topinfrastructuur en start het traject voor een nieuw museum over de Vlaamse geschiedenis.’

Geniaalst idee

In Aalst leeft het idee voor een museum over de Vlaamse geschiedenis al een tijdje. Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) lanceerde het voorstel al in de Geniaalst-reeks van HLN in Aalst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij deed dat in september 2018. Later keerde het idee weer in het bestuursakkoord dat N-VA sloot met CD&V en Open Vld in Aalst. Dat het museum over de Vlaamse geschiedenis nu ook terugkeert op Vlaams niveau is opvallend.

Aalst is kandidaat, zoveel is duidelijk, maar er is nog een stad die veel kans maakt: Kortrijk. Geert Bourgeois deed in juli vorig jaar - hij was toen afscheidnemend minister-president - een oproep om een museum over de Vlaamse geschiedenis op te richten. Hij deed dat niet toevallig Op 11 juli op de Groeningekouter in Kortrijk.

“Het mag geen stedenstrijd worden tussen Kortrijk en Aalst”, zegt schepen Karim Van Overmeire (N-VA). “Het is een idee dat al eventjes leeft en nu in de startnota staat. Als het de regeringsonderhandelingen overleeft, dan zijn wij bij de steden die geïnteresseerd zijn om dit te realiseren. Het zou een goeie nieuwe invulling zijn voor De Pupillen”, zegt hij.

Kortrijk

Van Overmeire contacteerde ondertussen al de collega-schepen uit Kortrijk. “We moeten niet met getrokken messen tegenover mekaar staan. Kortrijk heeft op vlak van Middeleeuwse geschiedenis meer te bieden dan Aalst, maar bij ons speelde de industriële revolutie, de tijd van Daens zich af. Aalst is ook iets centraler gelegen, wat een troef kan zijn. Op de grens tussen het vroegere graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant. Het is ook niet gezegd dat je het luik van het museum over de Middeleeuwen in Kortrijk kan organiseren en latere tijden in Aalst. Al is dat allemaal nog niet doorgesproken”, zegt Van Overmeire (N-VA).