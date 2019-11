Aalst is twee 100-jarigen rijker: Delphina en Maria blazen 100 kaarsjes uit Rutger Lievens

28 november 2019

11u19 0 Aalst Afgelopen week vierden twee Aalstenaars hun 100ste verjaardag. Het gaat om Maria Roels en Delphina Quinteyn.

Op 20 november ging schepen van Burgerlijke Stand Mia De Brouwer (N-VA) langs bij mevrouw Maria Roels. Zij werd geboren op 20 november 1919 als 4e telg in een gezin van 10 kinderen. Zij huwde in 1947 met Gilbert Geeraert en kreeg 3 zonen. Sinds 2015 woont Maria in wzc De Mouterij.

Op 22 november was het de beurt aan mevrouw Delphina Quinteyn, zij werd geboren op 24 november 1919 in een gezin met 5 kinderen. Zij huwde met Maurice en kreeg 2 dochters. Delphina bleef tot haar 98ste zelfstandig thuis wonen, nu verblijft ze sinds 2 jaar in wzc De Gerstjens.

Beide eeuwelingen ontvingen een geschenk van de stad en een foto van het koningspaar.