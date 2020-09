Aalst geeft starters een duwtje in de rug Rutger Lievens

18 september 2020

13u53 2 Aalst Veel mensen dromen van een eigen zaak en de stad Aalst wil hen de hand toereiken. “Dinsdag op de gemeenteraad werd daarom het startersbeleid goedgekeurd, waarbij een mooi verhaal is uitgewerkt om starters maximaal te ondersteunen in hun begintraject”, zegt schepen van Lokale Economie Katrien Beulens (Onafhankelijk).

“Startende ondernemingen geven belangrijke impulsen aan onze lokale economie. De starters van vandaag zijn ook de ervaren ondernemers, en in die functie ook belangrijke werkgevers, vertegenwoordigers en voorbeeldondernemingen van morgen. Vaak brengen starters ook nieuwe en innoverende producten, inzichten en werkwijzen naar de economie, waarmee ze de bestaande ondernemers uitdagen om zelf ook te blijven ondernemen”, aldus de schepen.

Starterscontracten

“Het is belangrijk dat het startersbeleid een context creëert waarbinnen een starter het potentieel van zijn of haar onderneming optimaal tot uiting kan laten komen. De stad roept daarom de starterscontracten met een maximum van 3.500 euro in het leven. Deze contracten zijn voor starters in hoofd- of bijberoep die een traject van 2 jaar willen volgen vol met advies, vormingen en netwerken waarbij ervaringen kunnen uitgewisseld worden”, zegt Beulens.

Het staat iedereen vrij zich kandidaat te stellen om een starterscontract te bekomen. De ingediende dossiers zullen tweemaal per jaar beoordeeld worden door een comité dat instaat voor de selectie. De deadline voor de eerste selectieronde is zondag 17 januari 2021.

Schepen van Economie Katrien Beulens (onafhankelijk) is tevreden dat dit er komt. “Starters zijn noodzakelijk om de economie draaiende te houden. In een stad als Aalst – waar we creativiteit hoog in het vaandel dragen – is het daarom nodig starters met leuke en frisse ideeën kansen te geven hun concept uit te werken. Het imago van een ondernemende stad straalt ongetwijfeld ook positief af op andere beleidsdomeinen”, zegt ze.

Interesse? Surf vandaag nog naar https://aalst.be/artikel/starterscontracten voor meer info.