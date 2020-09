Aalst-coach Dirk Decoen: “We zijn gewapend voor de strijd in de Super League” Jan Van Lijsebeth

04 september 2020

01u55 0 Aalst Hoewel het resultaat voor Eendracht Aalst Ladies tegenviel in de openingsmatch tegen Club Brugge (0-2 verlies, red.), was de eerste kennismaking met de Super Leauge een positieve ervaring. Vrijdagavond om 20.30 uur wacht op AA Gent alweer een aartsmoeilijke opdracht.

“Omdat we overwegend topploegen treffen in de eerste zes wedstrijden, beschouwen we die als een uitstekende leerschool”, zegt coach Dirk Decoen. “We maakten het Club Brugge, dat in de top drie wordt verwacht, in de competitieopener zeer moeilijk. Club-trainer Leo Van der Elst stelde niet voor niks dat we als nieuwkomer dit seizoen nog kunnen aangenaam verrassen. Alleen moeten we efficiënter voetballen. We maakten in de eerste 45 minuten bovendien de fout uit positie te lopen. Aan de rust werd dat bijgestuurd, zodat we in de tweede helft geen kansen meer weggaven. Positief is dat we het hoge tempo 90 minuten lang aankonden. Op deze basis moeten we verder werken en de lijn op AA Gent doortrekken. De wedstrijd van vrijdagavond wordt een stap in het onbekende, want de Buffalo’s trokken liefst een zevental Nederlandse speelsters aan. Ze wonnen hun openingsmatch alleszins overtuigend op Oud-Heverlee Leuven en zullen daar vertrouwen hebben uit geput.”

Hoewel het spitsenduo Evy De Smedt en Henriette Awete en middenveldster Elien Van Wynendaele de shoes aan de haak hingen en doelvrouw Riet Maes naar AA Gent vertrok, is coach Decoen ervan overtuigd dat de ploeg ten opzichte van vorig seizoen versterkt is.

“De basis van de kampioenenploeg van vorig seizoen werd in grote lijnen behouden en met de aanwinsten erbij zijn we gewapend om een stevige middenmoter te worden. Voorin kunnen we met Stéphanie Van Gils (onder meer ex-Anderlecht) en Anaëlle Wiard (ex-OHL) op twee voormalige Red Flames rekenen. Van Gils was een aantal seizoenen inactief, maar werkte met een personal coach keihard aan haar terugkeer. Ze staat conditioneel op punt en in de oefenwedstrijden toonde ze al haar torinstinct. Wiard heeft 16 A-interlands achter haar naam staan en moet met haar ervaring een meerwaarde betekenen. De polyvalente Valentine Hannecart (ex-OHL) en middenveldster Justine Blave (ex-Standard) staan dicht bij een basisplaats en zullen ons dit seizoen nog veel diensten kunnen bewijzen. In het doel laat Silke Baccarne (ex-Kontich) een betrouwbare indruk. Ze heeft veel kwaliteiten, voetbalt zeer goed mee en leidt de defensie perfect.”