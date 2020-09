Aalst-coach Bart Van Renterghem: “We moeten lessen trekken uit dit cupduel” Jan Van Lijsebeth

07 september 2020

11u35 0 Aalst Eendracht Aalst leek in zijn eerste bekerwedstrijd op derdenationaler Oostkamp met een 0-5-voorsprong op weg naar een walk-over, tot de Aalsterse motor plots begon te sputteren en de West-Vlamingen nog drie keer tegen scoorden. “We moeten hieruit onze lessen trekken, want dit mag geen tweede maal gebeuren”, zegt Aalst-coach Bart Van Renterghem.

“Nonchalance was er de oorzaak van dat we een eerste tegendoelpunt incasseerden. Vanaf dat moment sloop er onrust in de ploeg en kwamen we in de problemen. Het mag niet zijn dat ervaren spelers zoals Cobos Copado en De Neve op het middenveld de pedalen kwijt raakten. De linies speelden te ver uit elkaar. Er werd te impulsief op de bal gegaan er was te weinig rugdekking. Ik hevelde de jonge Tresignie over van de linkerflank naar de centrale as en die slaagde erin het evenwicht op het middenveld te herstellen. De 18-jarige aanwinst van KV Mechelen deed het tot dusver in de voorbereiding voortreffelijk. De onderlinge concurrentiestrijd is groot. Zo zat de ervaren Fabris niet in de selectie omdat hij niet klaar was voor dit cupduel.”

Ook voorin zullen de plaatsjes duur zijn. De pas van een enkeloperatie herstelde Dekuyper en de jongste aanwinst Mbaye zaten op de bank en vielen in de loop van de tweede helft in.

“Ik heb inderdaad nu meer keuzemogelijkheden”, vervolgt Van Renterghem. “Cocchiere mocht met twee goals op een sterke prestatie terugblikken. Dekuyper werkte bij zijn invalbeurt keihard en Mbaye liet enkele mooie acties zien. De Senegalees oogt topfit en is in tegenstelling tot zijn eerste periode mentaal top. Na een pechvol seizoen bij Olympic Charleroi is hij blij dat hij zich bij Aalst terug kan bewijzen. Op offensief vlak zijn we zeker gewapend. We scoorden niet alleen vijf keer, we troffen liefst viermaal het doelhout. De score had dus zeker hoger kunnen oplopen.”

Bij de eerste officiële match van het nieuwe seizoen kende Aalst ook pech. De ervaren Colpaert viel uit met een spierscheur in de dij.

“Dat is uiteraard een jammerlijke zaak, maar het hoort bij het voetbal”, besluit Van Renterghem. “Steve is de rustbrenger achterin, maar ook zonder hem moeten we resultaten kunnen neerzetten. Positief is dat Van Den Eynde hersteld is van een buikspierblessure en doelman Lentz niet langer hinder meer heeft van een barstje in de pols. Hij traint mee zonder brace.”